Maria De Filippi boom, primo ricordo di Costanzo in tv: i dettagli

Maria De Filippi, il ricordo di Maurizio Costanzo è ancora vivissimo in lei. Da quando il giornalista è scomparso, la vedova non ha rilasciato alcuna esternazione sul decesso. Sono filtrate soltanto indiscrezioni, per lo più campate in aria (come quella che era sul punto di abbandonare la tv), sul suo stato emotivo. Ora ‘Queen Mary’ è pronta a rompere il silenzio sull’amato marito. E lo farà a modo suo, cioè con dignità e senza retorica. DavideMaggio.it, in esclusiva, ha reso noto che la conduttrice pavese sta preparando una puntata commemorativa dal Teatro Parioli, vale a dire il posto in cui veniva registrato il Maurizio Costanzo Show.

L’evento sarà trasmesso su Canale Cinque, in seconda serata. Quando? Sempre DavideMaggio.it fa sapere che l’appuntamento sarà intorno al 24 febbraio, giorno più giorno meno (Mediaset e Maria devono ancora definire la data esatta). Non una scelta casuale quella di piazzare il ricordo del compianto conduttore proprio in quel periodo. Il 24 febbraio è infatti l’anniversario della morte di Costanzo. A distanza di un anno dal lutto, Maria De Filippi è pronta ad affrontare pubblicamente il tema.

Assieme a lei ci sarà Fabio Fazio che, assieme a “Queen Mary”, ospiterà diversi personaggi scoperti e lanciati da Maurizio.

Maria De Filippi e quella privacy impenetrabile

Da sempre la conduttrice mantiene strettissimo riserbo sulle sue vicende personali. Il ‘bunker’ sulla sua vita privata è divenuto ancor più inaccessibile dopo la morte del marito. Quando scomparve, per giorni i giornalisti si assieparono fuori dall’abitazione romana della De Filippi, tentando di intercettarla. Non la videro mai, lei si rese irreperibile e irrintracciabile.

Fino a oggi Maria non ha detto mezza parola sul lutto a livello pubblico. L’unico accenno indiretto lo ha fatto durante la sua prima apparizione televisiva dopo la dipartita del marito.

Si presentò ad Amici e disse che bisognava andare avanti a lavorare perché così le avevano insegnato. E infatti, nonostante la grave perdita, la De Filippi non si è mai fermata. D’altra parte così avrebbe voluto anche Maurizio.