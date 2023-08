Compleanno Maurizio Costanzo: la reazione di Maria è una lezione

Maurizio Costanzo, lunedì 28 agosto 2023, avrebbe compiuto 85 anni. In molti in queste ore lo stanno ricordando con omaggi, racconti di aneddoti che lo riguardano o citando alcune sue frasi celebri. Tutti hanno qualcosa da dire, tranne una persona: sua moglie Maria De Filippi. La regina di Mediaset se ne sta zitta pubblicamente mica perché non ha qualcosa da dire, ma per il semplice fatto che sa che il dolore è più opportuno viverlo in privato per non darlo in pasto ai media o ai social.

A qualcuno probabilmente non è sfuggito che da quando il giornalista è venuto a mancare il 24 febbraio scorso, Maria non ha pronunciato una sola parola su di lui. Ha rilasciato zero interviste e nei suoi programmi si è ben guardata dal fare piagnistei o riferimenti strappalacrime. “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, è l’unica frase che ha detto in tv, ad Amici, dopo la scomparsa del marito.

Come è noto la De Filippi non ha account social personali. Però le sue trasmissioni ne gestiscono diversi e infatti, in rari casi, è capitato che alcuni profili, come quello di Amici, venissero usati per dare comunicazioni di Maria. Per quel che riguarda la morte di Costanzo tutto tace.

Se c’è una cosa che non sopporta la conduttrice è che si speculi sulla sua vita privata, ancor più sul suo dolore. Ecco perché non ha detto niente. Da fuoriclasse della comunicazione qual è, è consapevole che qualsiasi cosa scandisca su Maurizio creerebbe chiacchiericcio rumoroso. Ed è proprio ciò che non vuole che avvenga. Arriverà forse un giorno in cui spiegherà come sta vivendo il lutto e come ha affrontato la morte del compagno. State pur certi che se lo farà, sarà un discorso all’insegna della sobrietà e non certo del vittimismo.

In un mondo in cui sui social e in tv ci sono flotte di personaggi che fanno tristi gare del dolore, mostrandosi distrutti e sofferenti per le tragedie della vita (che poi a volte, per tali soggetti, bisogna capire dove finiscono le tragedie e iniziano le commedie), fortunatamente c’è chi ancora conserva pudore per i sentimenti. Maria fa senza dubbio parte di questi ultimi. Anche reagendo con il silenzio si possono impartire lezioni. La De Filippi pure quando non parla riesce a trasmettere insegnamenti di vita.