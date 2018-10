Maria De Filippi bacchetta Belen: “Sei sempre un casino” VIDEO

Belen Rodriguez a Tu si que vales: Maria De Filippi bacchetta la showgirl

Maria De Filippi non ha di certo peli sulla lingua. E così, senza problemi, ha bacchettato Belen Rodriguez nel corso dell’ultima puntata di Tale e Qual Show. Per la precisione quella andata in onda su Canale 5 sabato 20 ottobre 2018. La showgirl argentina è stata invitata da un concorrente a testare una tavola da surf. Belen si è offerta al gioco ma con qualche difficoltà di troppo. Il vestito che indossava era piuttosto corto e lasciava intravedere, senza le dovute accortezze, buona parte del corpo della Rodriguez.

Maria De Filippi critica Belen Rodriguez in tv

Mentre Belen cercava di coprirsi meglio che poteva sulla tavola da surf, Maria ne ha approfittato per sottolineare quanto tutto sia complicato per la sud americana. “Belen con te è sempre un casino, le t.t.e, le mutande…”, ha osservato la De Filippi. Che ha poi rimproverato l’ex moglie di Stefano De Martino: “Non mettere il c..o a pizzo!”. Ma come ha reagito la conduttrice di Tu si que vales alle punzecchiature di Maria? Con una grossa risata! Del resto le due hanno da sempre un ottimo rapporto, fatto di stima e fiducia reciproca.

Belen sei una surfista nata, per noi vali! 👏 #TuSiQueVales pic.twitter.com/QQEou4pwOj — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) October 20, 2018

Maria De Filippi crede da sempre in Belen Rodriguez

Nonostante i simpatici rimproveri a Tu si que vales, Maria De Filippi ha da tempo grande stima di Belen Rodriguez. Non a caso ha scelto la showgirl più di una volta come protagonista dei suoi format televisivi: Italia’s got talent, Tu si que vales, Pequenos Gigantes, Selfie-Le cose cambiano, Amici.