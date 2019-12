Maria De Filippi, retroscena allievi Amici: problemi coi social, rischio ritiro

Maria De Filippi, i retroscena sui ragazzi di Amici e il mondo del web. Alcuni allievi a rischio ritiro per problemi con i social: “Condizionati in un modo imbarazzante”

Maria De Filippi a ruota libera. La regina di Mediaset si è raccontata in una lunga intervista concessa a Fanpage.it. Focus sui ‘suoi’ ragazzi e sui social. Come è noto la conduttrice non è attiva sulle piattaforme web in prima persona con profili personali, eppure è un’attenta studiosa del mondo digitale. Soprattutto delle conseguenze che i social provocano agli ‘allievi’ che passano sotto la sua ala protettrice. Durante la chiacchierata con la testata online ha narrato di risvolti piuttosto pericolosi relativi al rapporto che hanno i giovani di Amici che lei segue con l’universo della rete.

Maria De Filippi e lo studio dei social

“I social li guardo e li leggo, ormai da tempo. All’inizio ero un po’ colpita e spaventata, poi ho imparato a leggerli”, spiega Maria che passa poi a parlare dei giovani con cui è a contatto nei suoi show: “Quello che mi dispiace e parlo, ad esempio, dei ragazzi di Amici, che dai social sono condizionati in un modo imbarazzante”. Secondo la moglie di Costanzo i ragazzi di oggi non possono contare su alcun maestro che gli insegni come interpretare certe situazioni “come facevano una volta i genitori con i figli davanti alla tv”. A questo punto racconta alcuni aneddoti emblematici: “Io vedo che dopo la puntata del sabato, i ragazzi vanno a casa, leggono i social e il giorno dopo tornano disperati. Non guardano mai i complimenti, quelli è come se li accantonassero, il complimento non gli dà fiducia, non li rassicura.”

“Se tu segui una moda, puoi diventare una bomba nel periodo della moda, ma poi è finita lì”

“La cattiveria, che sui social è proprio spregiudicata, ti va nel profondo perché ti tocca i tuoi lati deboli”, prosegue la De Filippi, “E se dici a una ragazza di 20 anni che è un cesso, quell’insicurezza che a 20 anni hai, e che hanno tutti, ti sovrasta. E piangono e cambiano completamente, c’è gente che pensa addirittura di ritirarsi”. La conduttrice passa poi a esprimere il suo concetto di talento: “Ci nasci, nella sostanza, poi la capacità di renderlo unico dipende da te, perché è molto facile arrivare a un successo ed è molto difficile mantenerlo. Se tu segui una moda, puoi diventare una bomba nel periodo della moda, ma poi è finita lì insomma. Cambia la moda cambi tu.”