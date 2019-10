De Filippi e Marcuzzi, parole importanti: “Va detto pubblicamente”, confronto a UeD

Uomini e Donne, puntata infuocata con Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo

Maria De Filippi questa volta non è voluta stare in silenzio e in occasione del confronto tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti ha prima fatto i complimenti ad Alessia Marcuzzi per il modo in cui ha gestito il falò di confronto finale, per poi schierarsi apertamente ma sempre in modo garbato contro Ippoliti. Secondo la conduttrice l’ex della Caldonazzo ha esagerato con i suoi atteggiamenti, ha mostrato troppa gelosia e usato parole inopportune: considerazioni condivise anche dalla Marcuzzi che alla fine della puntata di oggi ha invitato Andrea a non tornare più con Nathalie, a non vederla più e a non cercarla. Non l’avevamo mai vista schierata così ma era evidente sin dal falò che la narratrice di Temptation Island Vip 2 fosse rimasta turbata dal falò.

Maria De Filippi si complimenta con Alessia Marcuzzi: “Sei stata molto brava”

“Sei stata molto molto brava nel falò – queste le parole che Maria ha rivolto direttamente alla sua collega –, penso che vada detto pubblicamente”. Alessia in effetti è stata molto brava a Temptation Island Vip perché anche se non è stata di parte ha preso posizioni giuste quando bisognava prenderle, senza influenzare il confronto tra i diretti interessati: non lo ha fatto solo con Nathalie e Andrea, che tra l’altro è stato rimproverato proprio dalla narratrice per i toni usati con la Caldonazzo, ma con quasi tutte le coppie. La puntata di oggi comunque non è stata tranquilla come potrebbe sembrare perché, una volta entrati in studio Nathalie e Andrea, Maria ha difeso a spada tratta la Caldonazzo facendo presente a tutti però che in tutto questo Zoe Mallucci rappresenta il “problema minore”.

Nathalie Caldonazzo, il racconto su Andrea che sorprende Maria: “Surreale”

Maria ha scoperto solo da Nathalie che lei e Andrea non si sono visti dopo Temptation Island Vip, e ha giudicato la situazione “surreale”; Nathalie da parte sua ha usato solo parole negative nei confronti di Ippoliti: “Mai convocata per una scusa – queste le sue parole –; ha pensato bene di uscire con la sua ragazzina. Ringrazio Temptation – ha aggiunto in seguito – che mi ha aperto gli occhi su chi è questa persona”. La De Filippi era visibilmente sorpresa dal racconto della Caldonazzo ma non ha lasciato che tutti parlassero male di Zoe: “Io – queste le parole della conduttrice – lei non la conosco, però penso che comunque abbia un ruolo minore in tutto ciò e penso che siccome ti conosco, Nathalie, e penso che tu sia molto intelligente… Non possiamo prendercela con lei: lei è giovane, ha vent’anni, ha tutto il diritto di sbagliare”.

Andrea Ippoliti in studio, Maria non ci sta: “Hai un concetto di proprietà che non esiste al mondo”

Meno concilianti le parole della conduttrice quando ha parlato con Andrea: “Tu sei un uomo adulto, sai che nei filmati che ti fanno vedere fanno vedere ‘le pecche della relazione’. C’è tutta l’altra parte dei tre anni che hai vissuto con lei che non c’è bisogno di vedere”. E poi ancora: “Hai un concetto di proprietà nelle persone che non esiste al mondo. Perché è come se tu pensi che una persona possa essere tua”. Andrea si è giustificato dicendo che il suo comportamento è stato inizialmente una reazione a quello di Nathalie ma che poi Zoe lo ha fatto star bene e che quindi non ha agito solo per ripicca; Ippoliti ha anche aggiunto che per lui la storia con la Caldonazzo era chiusa dopo due giorni e che solo per questo si è sentito libero di comportarsi così. Maria comunque non sembrava molto convinta: ci è parso in effetti che non credesse al fatto che Andrea non fosse più innamorato.

Alessia Marcuzzi ha le idee chiare: Nathalie e Andrea non devono rivedersi

Alessia invece è stata lapidaria: “Quella sera – ha così saluto Ippoliti alla fine del confronto con la De Filippi – dovevo stare tranquilla al falò, però… Obiettivamente tutto di fronte ai suoi occhi è stato tutto pesante e fastidioso, e capisco la sua rabbia”. Si chiuderà davvero così la storia tra Nathalie e Andrea? Oppure scriveremo qualche altro capitolo di questa storia? Maria e Alessia sembrano vederla diversamente e, a dire il vero, non escludiamo a priori un chiarimento. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!