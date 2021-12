Maria De Filippi: 60 anni, tutti gli auguri. Kledi struggente, Pauselli timorosa

La regina della tv compie 60 anni: oggi 5 dicembre 2021 Maria De Filippi spegne le candeline e, tanto per cambiare, sarà in onda su Canale Cinque con Amici (registrato). Da due decenni la moglie di Maurizio Costanzo è la protagonista assoluta del piccolo schermo italiano. A consacrarla i risultati monster che le sue trasmissioni riescono ad ottenere anno dopo anno. La sua figura, a differenza di moltissimi suoi colleghi, non risente dell’usura del tempo. E, cosa ancor più curiosa, nemmeno i suoi programmi, nonostante siano in onda da tantissimo tempo. Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te pare che abbiano fatto un patto col diavolo. A questi si aggiungono Tu si que vales e Temptation Island, altre garanzie per la rete ammiraglia del Biscione.

La figura di Maria è inoltre unica nel panorama professionale italiano: non solo conduttrice, ma anche imprenditrice e produttrice dei suoi stessi show. In più la 60enne pavese ha una cifra da ‘psicologa’: tutti i talenti lanciati nei suoi programmi le riconoscono una personalità profonda e acuta, dedita alla disponibilità e alla presenza.

Altrimenti detto, quando termina il rapporto professionale, non finisce quello umano: Emma Marrone, Stefano De Martino, Alessandra Amoroso, giusto per citare figure che ormai hanno spiccato il volo in ambito musicale e nel settore dello spettacolo, ancora oggi, quando hanno problemi personali o lavorativi, si rivolgono a lei. Si spiega anche perché oggi, nel giorno del 60esimo compleanno della ‘Queen’, sui social c’è stata una cascata di auguri.

Compleanno di Maria De Filippi: chi fa fatica a parlargli e chi come Kledi la considera un tesoro da portarsi dentro

Particolarmente toccante il messaggio scritto da Kledi Kadiu a commento di un dolce video in cui lo si vede ballare con la De Filippi. “Gli anni passati con te sono un tesoro che porto dentro. Dalle tante risate ai momenti più duri. Celebra la felicità ogni giorno della tua vita. Buon compleanno Maria”, così il coreografo di origini albanesi.

Giulia Pauselli, professionista di Amici, ha invece confidato che dopo oltre 10 anni di conoscenza di Maria, ancora oggi ha soggezione a rivolgerle la parola. Troppo rispetto, troppa stima: “L’unica foto che trovo vicina a te su internet, eppure ci ‘conosciamo’ da 11 anni. Il rispetto e quel piccolo timore nel parlare con te non svaniranno mai. Forse perché sei e sempre rimarrai la regina indiscussa della tv. Con il cuore colmo di gratitudine: tanti auguri Maria”.

L’ex tronista Teresa Langella ha riservato alla pavese parole al miele e di ammirazione profonda: “A te che sei… Tra le cose più grandi che abbia mai conosciuto in questa vita. Rara e indiscussa. Capace di restarti nel cuore per sempre. Ti stringo forte al mio, auguri di buon compleanno Signora Maria”.

E ancora. “Auguri a te, Maria unica”, hanno scritto Veronica Peparini e Andreas Muller. “Tutto è per sempre poco, auguri!”, il messaggio di Raffaella Mennoia. “Auguri alla Queen per il suo compleanno”, la dedica dell’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, Ursula Bennardo.

Mara Venier ha fatto gli auguri all’amica in diretta aprendo la puntata di Domenica In: “Ci vediamo presto Maria, auguri“.

Alessandra Amoroso ha postato un video di un abbraccio con la De Filippi e con il sottofondo musicale ‘Happy birthday’. A fare gli auguri alla pavese anche Rudy Zerbi, Ida Platano, Stefano Bettarini e tanti altri, tra i quali, naturalmente, Maurizio Costanzo. Il giornalista, in diverse interviste rilasciate negli ultimi giorni, ha ribadito per l’ennesima volta il ferreo legame che lo unisce alla moglie.