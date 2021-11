Kledi, la moglie Charlotte Lazzari abbattuta: problemi dopo la gravidanza

Charlotte Lazzari, 29enne moglie del ballerino e coreografo Kledi Kadiu, ha pubblicato una foto su Instagram abbastanza inusuale per gli standard perfezionisti della piattaforma. La neo mamma bis ha rivelato, nella descrizione del post, di stare passando un momento abbastanza delicato. Ecco cosa sappiamo sulla situazione.

Il feed di Instagram dell’insegnante di danza e di yoga appare a prima vista perfetto. Gli scatti da lei pubblicati la vedono sorridente e radiosa. Ma a quanto pare la vita della 29enne non è tutta rose e fiori. La mattina dell’11 novembre 2021 Charlotte ha dato il buongiorno ai suoi quasi 40mila followers con una foto che la ritrae spettinata, struccata, con gli occhi gonfi di pianto e con una mascherina chirurgica sotto al mento.

Sotto al post la moglie del coreografo ha deciso di lanciare un messaggio potente. La neo mamma bis detto di aver condiviso pubblicamente la sua faccia “stanca, preoccupata e abbattuta” per normalizzare l’imperfezione e per solidarietà con “tutte le ragazze che ultimamente hanno deciso di mostrare la realtà sui social che troppo spesso sa di perfezione che illude e porta solo invidia, cattiveria e frustrazione.” D’altronde, ha spiegato Charlotte, non ci si può sempre mostrare felici, perché sarebbe solo pura finzione.

Charlotte Lazzari, cosa le è successo?

La foto in questione fa immediatamente sorgere la domanda: cosa ha stravolto la Lazzari? La neo mamma ha detto di non avere intenzione, per ora, di specificare i motivi che hanno causato il suo malessere:

“Per ora mi fermo qui e vi prego di rispettare questa distanza senza chiedermi di più. Forse più avanti troverò il modo di raccontare ciò che ho vissuto. Forse nella classe di sabato a Milano ne parlerò con le persone che parteciperanno.”

Circa un mese fa Charlotte ha rivelato, senza scendere nei dettagli, di stare avendo qualche difficoltà nel periodo post-partum. Potrebbero essere queste le problematiche a cui la ragazza si riferisce velatamente nel post.

La Lazzari e Kledi sono diventati genitori per la seconda volta il 29 agosto 2021 con la nascita di Gabriel. La loro primogenita, Lea, è venuta al mondo nel 2016. I due si sono conosciuti nel 2015 durante una cena tra amici e si sono sposati nel 2018.

Nonostante il momento buio l’insegnante di yoga sembra intravedere la luce in fondo al tunnel. La sportiva ha detto di voler guardare questa foto ogni 11 del mese d’ora in poi per “constatare come il tempo ha il potere di ridimensionare tutto”. Attraverso queste parole Charlotte sembra suggerire che si tratta di un periodo che prima o poi passerà: “La differenza la fa il modo in cui decidiamo di andare avanti attingendo alle giuste risorse”. La neomamma ha concluso riportando una frase di speranza:

“Sii gentile con le stelle: ci insegnano che per quanto possa essere buia la notte, troveremo sempre infinite luci accese.”

Nelle storie Instagram pubblicate poche ore prima dalla Lazzari è presente un’altra frase che inneggia all’amore incondizionato verso sé stessi. Dal canto suo il marito Kledi Kadiu ha commentato il post dimostrando di essere di vero supporto alla moglie: