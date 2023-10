Maria Corleone, la 2° stagione ci sarà? Ecco cosa sappiamo

By

La serie tv in onda su Canale Cinque avrà una seconda stagione? Parla il produttore Pietro Valsecchi che spiega la situazione

Mercoledì 4 ottobre 2023 è andata in onda l’ultima puntata di Maria Corleone, la serie tv trasmessa in prima visione da Canale Cinque che rivede una protagonista femminile di ambiente mafioso, dopo 4 anni di assenza. Maria Corleone, interpretata da Rosa Diletta Rossi, trae ispirazione da Rosy Abate, i cui panni sono stati vestiti da Giulia Michelini.

La trama ruota attorno ad argomenti legati alla corruzione, alla droga, alla morte, alle indagini, alla ricerca di vendetta e al modo di vivere delle famiglie mafiose. Tutti punti in comune con la serie di Rosy Abate che è stata molto seguita dal pubblico. Lo scopo della serie è stato quello di dare continuità e novità al filone tramite la narrazione di nuove storie e mediante lo sfruttando di dinamiche e intrecci a cui sono affezionati alcuni utenti.

Ieri, l’ultima puntata ha ottenuto il 15.4% di share, con 2.601.000 spettatori, numeri buoni considerando gli spettatori medi delle fiction Mediaset negli ultimi anni. Proprio per questo, chi ha realizzato la serie tv già parla di una possibile seconda stagione.

A Fanpage.it, il produttore Pietro Valsecchi ha dichiarato:

“Ho già scritto il seguito di questa storia. A volte ho dei ripensamenti su alcuni tratti del percorso dei personaggi, ma poca roba. Spero che l’Amministratore Delegato, il dottor Pier Silvio Berlusconi, che è una persona che si appassiona alle belle storie, ci permetta di dare il via alla seconda stagione, perché se lo merita. Sto già pensando anche alla terza serie. Sono convinto che la seconda stagione partirebbe dal 18% di share. Sarebbe un peccato non farla”.

Il produttore Valsecchi ha affermato che conta di iniziare a girare la nuova serie tra gennaio e febbraio, così da poter andare in onda già da settembre 2024.

L’attrice protagonista, Rosa Diletta Rossi, ha affermato che “interpretare Maria Corleone è stata una bellissima occasione“, e che quindi pronta a vestirne nuovamente i panni laddove le riprese per una seconda stagione ricevano l’ok.

Maria Corleone: la trama

Maria Corleone, interpretata da Rosa Diletta Rossi, racconta la storia di una giovane stilista palermitana. Nella prima stagione la ragazza torna a Palermo per una festa organizzata dal padre, ma un attentato uccide suo fratello gemello. Così Maria decide di rimanere in Sicilia per difendere il nome dei Corleone. Nel farlo scoprirà verità segrete sul suo passato.

La fiction è ambientata fra Milano, Palermo e New York e mette a confronto il mondo dell’alta moda con quello della criminalità organizzata.

Rosa Diletta Rossi

Rosa Diletta Rossi è l’attrice protagonista che interpreta Maria Corleone, l’abbiamo già vista a Suburra, su Netflix, nei panni della moglie di un politico corrotto e poi a Nero a metà, dove ha interpretato la figlia di Claudio Amendola.

L’attrice è nata a Roma il 18 ottobre 1988, da una famiglia di origini pugliesi ed è entrata nel mondo della recitazione già a 15 anni, recitando nello spettacolo Dio di Woody Allen.