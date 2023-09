Maria Corleone è tratta da una storia vera? I dettagli della fiction

Maria Corleone è la nuova fiction targata Mediaset. Creata da Pietro Valsecchi e diretta da Mauro Mancini, la serie ha per protagonista Rosa Diletta Rossi, già vista in Suburra, ma anche, più di recente, nella terza stagione di Nero a Metà, nota fiction di Rai 1. Al centro della trama, come suggerisce il titolo, la storia del personaggio di Maria Corleone, stilista cresciuta in una famiglia mafiosa che ha scelto di trasferirsi a Milano per realizzare il proprio sogno.

Maria Corleone: la trama della nuova fiction di Canale 5

Ad offrire alcune anticipazioni sulla trama di Maria Corleone, stando a quanto riportato dall’Ansa, ci ha pensato proprio Rosa Diletta Rossi: “È il racconto di una donna determinata e allo stesso tempo controversa, ambientato tra Milano, Palermo e New York, all’incrocio tra forti passioni, legami di sangue e scelte da cui non si può tornare indietro, sullo sfondo di due mondi agli antipodi: l’alta moda e la criminalità mafiosa. Maria è una donna che all’apparenza è realizzata del suo lavoro di stilista a Milano, è in attesa di un figlio dal suo compagno Luca, un giovane procuratore determinato e idealista. Ma il ritorno a Palermo in occasione dell’anniversario di matrimonio dei suoi genitori la costringe a rimettere in discussione tutta la sua vita“.

Di ritorno in Sicilia per festeggiare l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori, Maria rimane coinvolta in un attentato, dove perderà la vita suo fratello gemello Giovanni. Proprio questo evento la spingerà, per vendicarsi e difendere l’onore della sua famiglia, a collaborare con i boss della mafia, mettendo a repentaglio la vita di suo figlio e del suo compagno Luca Spada (Alessandro Fella).

Una storia di mafia, saga famigliare, ma anche di un personaggio controverso in cerca di vedetta. Maria Corleone si propone di raccontare l’ascesa della protagonista in un mondo criminale tutto al maschile. Questo è ciò che la nuova fiction di Canale 5 punta a mostrare al proprio pubblico. La storia di Maria Corleone può contare sull’importante contributo dello sceneggiatore Mizio Curcio, che ha firmato anche la sceneggiatura de Il Patriarca, altra fiction Mediaset che presto avrà una seconda stagione.

Il cast della serie

Maria Corleone può contare su alcuni nomi importanti del panorama attoriale italiano, nonché volti noti nel mondo delle serie televisive. Non solo Rosa Diletta Rossi, ma anche Fortunato Cerlino (Don Pietro in Gomorra – La Serie e Mario Muzo in Nero a metà), Tosca D’Aquino (Ottavia Calabrese ne I bastardi di Pizzofalcone) e Emmanuele Aita (Paolo Macrì ne L’Allieva e Ferdinando Badali in Suburra). Di seguito il cast completo:

Rosa Diletta Rossi è Maria Corleone

è Maria Corleone Fortunato Cerlino veste i panni di Luciano Corleone

veste i panni di Luciano Corleone Alessandro Fella interpreta Luca Spada

interpreta Luca Spada Christian Burruano è Tony Zerilli

è Tony Zerilli Alessandro Mario interpreta Massimo

interpreta Massimo Emmanuele Aita è Antonio

è Antonio Federica De Cola veste i panni di Sandra Corleone

veste i panni di Sandra Corleone Tosca D’Aquino è Santa Nisticò

è Santa Nisticò Aglaia Mora interpreta Rosa Corleone

interpreta Rosa Corleone Vittorio Magazzù è Stefano Corleone

è Stefano Corleone Vladimir Randazzo interpreta Giovanni Corleone

interpreta Giovanni Corleone Giuseppe Tantillo è Rocco Barresi

è Rocco Barresi Gaia Messenklinger interpreta Gloria Chiosi

interpreta Gloria Chiosi Bruno Torrisi veste i panni di Corrado Salemi

veste i panni di Corrado Salemi Valeria Zazzaretta è Monica Poggi

è Monica Poggi Alan Cappelli Goetz interpreta Marcello

Le location: dove è stata girata la serie

Le riprese di Maria Corleone, svoltesi tra dicembre 2021 e febbraio 2022, hanno interessato diverse città italiane: Fiumicino, Roma e Aspra (frazione del comune di Bagheria, a Palermo). Tra le città coinvolte c’è, ovviamente, anche Milano.

Le puntate, dunque, sono ambientate tra nord e sud Italia, dando concretezza, in termini di ambientazione, al dissidio interiore di Maria Corleone, divisa tra la famiglia d’origine (al sud) e il futuro da costruire (a nord). Sarà interessante, quindi, vedere come si concretizzerà sullo schermo questa doppia vita della protagonista.

Maria Corleone è tratta da una storia vera?

Stando a quanto riportato dalla testata Napolike, la storia di Maria Corleone non è tratta da una storia vera, bensì si ispira a Mary Corleone, personaggio de Il Padrino parte III interpretato da Sofia Coppola. La somiglianza tra la le due donne, tuttavia, è limitata al nome e al contesto famigliare entro cui agiscono. La serie in questione, inoltre, non intenderebbe espandere la vita di Mary, facendo di Maria Corleone un’entità separata con una propria narrazione.

Maria Corleone: quando va in onda

La serie verrà trasmessa su Canale 5 a partire da mercoledì 13 settembre. Otto sono gli episodi complessivi della prima stagione, distribuiti per un totale di quattro prime serate. Il finale di Maria Corleone è fissato a mercoledì 4 ottobre. La serie è prodotta da Taodue e Clemart, in collaborazione con RTI.