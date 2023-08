Il Patriarca 2 si farà: colpo di scena a Mediaset, parla Amendola

La prima stagione de Il Patriarca, fiction di Canale 5 con protagonista Claudio Amendola (attore e regista della serie) si era conclusa il 19 maggio 2023. Dopo un debutto al 19.2% di share, la serie aveva avuto un calo, chiudendo al 16%. Inizialmente, complici anche gli ascolti non proprio entusiasmanti, sembrava che per la serie con protagonista Nemo Bandera (Claudio Amendola) fosse destinata a non avere un seguito.

Il Patriarca 2 si farà: Le parole di Claudio Amendola

Il Patriarca 2, però, ci sarà. Ad annunciarlo è stato lo stesso Claudio Amendola, attraverso il profilo Instagram frezza_romana, appartenente al suo ristorante: “Sto preparando il Patrarca 2” ha affermato, mentre elencava tutti i futuri progetti che lo vedranno presto coinvolto. Tempo prima, l’attore aveva spiegato come per la nota fiction Mediaset avesse in mente tre stagioni, anche se, inizialmente, sembrava che per Il Patriarca non ci fosse futuro.

Sui social, infatti, qualche settimana fa, l’attore Raniero Monaco Di Lapio, che nella serie ha vestito i panni di Mario Rizzi, aveva scritto che la seconda stagione de Il Patriarca era stata cancellata. Era arrivato, quindi, il ringraziamento a tutti coloro che avevano lavorato con lui sul set, ma nessuna spiegazione sul perché si fosse deciso di mandare in archivio la serie diretta da Claudio Amendola. I fan si dimostrarono contrari alla presunta decisione presa da Mediaset, chiedendo che venisse fornita una spiegazione sul perché di questa scelta.

Nonostante gli ascolti non proprio top, le vicende de Il Patriarca sono destinate a continuare e i fan della serie possono tirare un sospiro di sollievo. Non è dato ancora sapere quando verrà mandata in onda la seconda stagione, ma è molto probabile che presto avremo notizie a riguardo.

Claudio Amendola: il gossip sulla nuova fiamma

Claudio Amendola aveva recentemente fatto parlare di sé anche sul fronte gossip. Ufficializzata ad ottobre scorso la separazione con Francesca Neri, l’attore era stato paparazzato diverse settimane fa con la presunta nuova fiamma di nome Giorgia. Le foto ritraevano i due intenti a chiacchierare, ma le voci parlavano di un presunto forte coinvolgimento da parte di Claudio. Della donna che avrebbe rubato il cuore all’attore romano, tuttavia, si sa ancora molto poco.