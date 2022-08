Maria Chiara Giannetta: “Sto con Marengo, perché ne parlo ora”

Arriva la conferma ufficiale: Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo sono una coppia. Il fidanzato dell’attrice, da ben cinque anni, è proprio il regista con cui è stata spesso beccata dai paparazzi. Tanti titoli di giornale e varie foto che li ritraggono insieme, ma mai nessuna conferma. Ecco che proprio l’interprete di Blanca decide finalmente di confermare la sua lunga relazione con Marengo e lo fa attraverso una profonda intervista su Vanity Fair. Qui spiega anche i motivi per cui ha deciso di non parlare mai pubblicamente della sua storia d’amore.

“E io, in realtà è la prima volta che lo dico, sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo. Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a Davide (Davide Marengo, regista e sceneggiatore, ndr), ma non ho mai confermato”

Così, con queste parole, Maria Chiara Giannetta conferma di essere fidanzata con Marengo. Ed è “per istinto di protezione” che non ha mai risposto alle voci di gossip che parlavano di loro. “Avevo paura che se lo dici, dai il permesso alle altre persone di entrare dentro”, afferma l’attrice. Ora, invece, ha cambiato idea. Ammette, ridendo, di essere “noiosamente felice”. Convivono e tutto procede bene. Racconta che il regista l’ha aiutata tantissimo in vari momenti.

“Ci amiamo. E questo vuol dire far crescere l’altro a livello individuale, ma anche crescere insieme come coppia”

Per Maria Chiara questo è stato un anno “bellissimo, pieno, inaspettato”. Nonostante ciò, ha sentito comunque il bisogno di prendere le distanze dal lavoro, per provare a guardarsi da fuori. Da poco ha finito di girare la nuova stagione di Buongiorno, mamma!, fiction che tornerà in onda su Canale 5 a breve. Attraverso questa intervista, si svela affermando di essere vissuta in una famiglia serena, con due sorelle e un fratello.

“Nonostante sia la più grande, in casa mi hanno sempre preso in giro tutti”, afferma l’attrice, la quale precisa di essere “una rompipalle”. A casa le dicono sempre le cose come stanno e quando ci torna ritrova sempre il sorriso. Grazie alla sua famiglia riesce a non dimenticare chi è davvero, ma è anche attraverso la terapia che è riuscita a dare il giusto peso alle cose.

Come aveva dichiarato di recente, Maria Chiara Giannetta si è affidata alla terapia un anno fa, per imparare a essere se stessa in qualsiasi contesto. Ha provato a gestire questo aspetto del suo lavoro da sola, ma fa presente che “non funziona, perché non possiedi gli strumenti”. Ammette che se la proposta del Festival di Sanremo fosse arrivata due anni fa, non avrebbe accettato, perché avrebbe avuto troppa paura.

Oggi, invece, sente di avere maggiore sicurezza in se stessa. Ha imparato molto anche interpretando Blanca. Grazie a questo ruolo ha capito di avere tanti limiti e che bisogna sempre provarci. La sua paura è quella che un giorno potrebbe scocciarsi del suo lavoro. In questo caso, avrebbe un piano b: “Qualcosa in campagna, circondata dalle capre. Ho ben chiaro che il nostro lavoro non è la nostra vita”.

Ora Maria Chiara è alla ricerca di “un ruolo da dark lady, come La pianista di Haneke”. Vorrebbe così tirare fuori il suo lato oscuro, che solitamente tiene nascosto: “Ma sono sicura che c’è”.