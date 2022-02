Maria Chiara Giannetta promossa: “Condurrà un programma su Rai Uno”

Svolta nella carriera di Maria Chiara Giannetta. La partecipazione al Festival di Sanremo 2022 – dove è stata conduttrice per una serata accanto ad Amadeus – ha portato fortuna all’attrice pugliese. Sul palco dell’Ariston la 28enne ha lasciato il segno con la sua spigliatezza e vivacità e così è arrivata una proposta importante. Come fa sapere il settimanale Vero la Giannetta sarebbe stata scelta dai dirigenti Rai per condurre un nuovo programma tv in onda sulla prima rete di stato nella prossima stagione televisiva.

Maria Chiara Giannetta diventa presentatrice

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma pare che l’azienda punti molto su Maria Chiara Giannetta, tra le giovani interpreti più amate e stimate del piccolo schermo. Per lei sarebbe la prima esperienza da presentatrice a tutto tondo dopo quella a Sanremo, dove si è messa in luce con la sua solarità.

Fino ad oggi Maria Chiara Giannetta ha lavorato principalmente come attrice: dopo una lunga gavetta ha trovato la popolarità con il ruolo del capitano Anna Olivieri in Don Matteo. Popolarità aumentata poi notevolmente grazie alla fiction Blanca, dove la Giannetta ha vestito i panni di un’investigatrice speciale che ha perso la vista da bambina.

Il feeling con Maurizio Lastrico

In attesa di saperne di più Maria Chiara Giannetta è in questo periodo impegnata con le riprese della nuova stagione di Don Matteo, accanto a Maurizio Lastrico e Raoul Bova (che ha preso il posto di Terence Hill). A proposito di Lastrico, pare che ci sia del tenero con la Giannetta…

I due sono stati protagonisti al Festival di Sanremo con un siparietto comico che ha divertito molto gli undici telespettatori della kermesse musicale. Tra Maurizio e Maria Chiara una complicità e un feeling speciale, frutto di diversi anni di lavoro insieme.

Ma secondo i beninformati tra Lastrico e la Giannetta ci sarebbe molto di più di una semplice amicizia e stima professionale: entrambi single sono stati pizzicati più volte fuori dal set in atteggiamenti intimi e complici. Al momento i diretti interessati preferiscono tacere: se son rose fioriranno…