Maria Chiara Giannetta: “Io e Lastrico via da Don Matteo, basta”

Sono da poco terminate le riprese di Don Matteo 14 e Maria Chiara Giannetta, che interpreta il ruolo della capitana Anna Olivieri, ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione.

La coppia di Anna e Marco (interpretato da Maurizio Lastrico) è la più amata della serie e i fan hanno sperato, sin dalle prime puntate, che nascesse una storia. Dopo il fidanzamento, il litigio e poi la riappacificazione tra i due personaggi, avvenuta nell’ultima stagione, ora si attende il matrimonio tra la capitana e il pm.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Maria Chiara ha fatto un’importante rivelazione: questa sarà la sua ultima apparizione in Don Matteo. “Io e Maurizio Lastrico faremo una piccola cosa e poi basta“. I fan quindi dovranno dire addio ad una delle coppie più amate. Ma magari, per dar loro un lieto fine, ci sarà proprio un matrimonio.

Don Matteo 14

A marzo 2024 è prevista la messa in onda della nuova stagione di una delle serie Rai più amate. In Don Matteo 13, Terence Hill ha salutato il suo pubblico e al suo posto è subentrato Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo. Nonostante sia cambiato il protagonista, gli ascolti non sono diminuiti e la serie è stata comunque apprezzata dal pubblico.

Anche quest’anno, dunque, ci sarà Bova nel ruolo di prete e in canonica, come sempre, vivrà con Natalina e Pippo. Confermato anche il maresciallo Cecchini. Anna e Marco, invece, avranno poche scene, per poi uscire dalla serie.

Subentreranno un nuovo capitano e una nuova pm, cosicché il pubblico si appassionerà ad una nuova storia d’amore. Il capitano sarà Diego Martini (Eugenio Mastrandrea). Invece la nuova figura femminile sarà Gaia Messerklinger (nel ruolo della pm Vittoria Guidi). Diego e Vittoria, nel passato, hanno avuto una storia e il carabiniere ha accettato il trasferimento a Spoleto per riconquistare la sua ex. Diverrà anche il coinquilino del maresciallo. Ci sarà un’altra new entry: la sorella di Don Massimo, Giulia (Federica Sabatini). Anche lei è una vecchia conoscenza del capitano.

La serie, giunta alla 14esima stagione, tra poco tornerà su Rai 1 e nonostante il pubblico dovrà dire addio a due dei personaggi più amati, è in attesa di appassionarsi a nuove storie.