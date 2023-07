Don Matteo 14, ecco il nuovo Capitano: annuncio di Lux Vide

Arrivano succose novità per i fan di Don Matteo. La storica fiction Rai, prodotta da Lux Vide, si appresta a tornare sui teleschermi a marzo del 2024 con la quattordicesima stagione. Protagonista ancora una volta Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, che ha raccolto in modo convincente la pesante eredità lasciata da Terence Hill. Ad affiancarlo, com’era già noto, un nuovo Capitano dei Carabinieri, annunciato direttamente dai profili social di Lux Vide. Ecco di chi si tratta.

Lux Vide annuncia il nuovo Capitano: ecco chi è

Già dalla conclusione di Don Matteo 13, c’era da aspettarsi un cambio in caserma. D’altronde, i personaggi di Anna (Maria Chiara Giannetta) e Marco (Maurizio Lastrico) avevano concluso il loro arco narrativo con un commovente finale e il dubbio ruotava, più che altro, sui nomi che li avrebbero sostituiti. Nella giornata di lunedì 24 luglio, abbiamo avuto conferma che il nuovo Capitano sarà Eugenio Mastrandrea, nei panni di Diego Martini.

Non solo Diego Martini: i nuovi personaggi di Don Matteo 14

La fiction riproporrà nuovamente lo schema dei 10 episodi da 100 minuti ciascuno. Come già trapelato, Diego Martini sarà protagonista dell’immancabile plot sentimentale della serie assieme alla P.M. Vittoria Guidi, nonché ex fidanzata che tenterà in tutti i modi di riconquistare. Oltre a Mastrandrea, le new entries della serie sono Federica Sabatini e Gaia Messerklinger, mentre in aggiunta alla già citata coppia in caserma, sarà introdotto anche un altro personaggio: Giulia, sorella di Don Massimo.

Con l’arrivo di Diego Martini dovremo dire addio ad Anna e Marco? A quanto pare no. Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico hanno annunciato sui loro profili social la loro presenza anche nella prossima stagione di Don Matteo. “Non diciamo quante puntate” ha detto l’attore di Marco Nardi. Probabilmente, la coppia sarà presente nella prima parte della stagione, per poi lasciare il testimone alle new entries, un po’ come accaduto con l’addio di Terence Hill.

Chi è Eugenio Mastrandrea

Eugenio Mastrandrea, destinato ad accompagnare il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) nei nuovi casi di stagione, ha già preso parte a progetti importanti prima di quello targato Lux Vide. Protagonista maschile della serie Netflix From Scratch, ha avuto un importante ruolo anche ne La Fuggitiva, serie Rai del 2021. Presto, inoltre, lo vedremo nel terzo capitolo della saga di Equalizer.