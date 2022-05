Maria Chiara Giannetta, cala il gelo sul fidanzamento: parla l’attrice

A partire dal suo debutto sul palco dell’Ariston come quarta co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, Maria Chiara Giannetta ha attirato l’attenzione su di sé. In particolare, si vociferava di una relazione con Maurizio Lastrico, suo collega sul set di Don Matteo. Alcuni scatti, nei quali appariva al fianco del regista Davide Marengo, avevano però lasciato intendere un legame sentimentale con quest’ultimo. Ma la verità sarebbe un’altra e a chiarire la situazione, di recente, è stata proprio la diretta interessata, attraverso le pagine di Gente.

L’ormai nota Anna Olivieri del piccolo schermo si è raccontata a ruota libera, insieme a Raoul Bova. I due, che avevano già diviso il set per la fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma!, si sono riuniti in occasione della serie dei record di Rai Uno, rispettivamente nei panni della capitana dei carabinieri e del nuovo parroco di Spoleto. Ma, tra retroscena relativi ai rapporti in fase di lavorazione, l’interprete foggiana si è sbilanciata anche sulla propria vita privata.

Giannetta si è detta infatti “categorica […], attenta alle regole“, spesso anche sul piano personale. Un aspetto, in comune con la sua Anna Olivieri, sul quale sta lavorando per limarne la spigolosità al di fuori dal set. A queste parole, ha fatto poi seguito la rivelazione dell’attrice 29enne. Alla domanda se questo aspetto si riflettesse sulla vita di coppia, ha replicato: “Sono single, arriverà anche il tempo per l’amore.”

Una risposta inaspettata, soprattutto dopo le foto diffuse poco più di un mese fa, in compagnia di Davide Marengo (regista de Il cacciatore). Che tra i due la storia sia già naufragata? Oppure non è mai decollata? In base a quanto era stato rivelato dalla rivista Diva e Donna, Giannetta e il regista avrebbero vissuto insieme nello stesso appartamento, situato nella Capitale.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli in merito. L’interprete, che conduce una vita molto riservata al di fuori dai riflettori, ha preferito non aggiungere altri particolari circa la sua situazione sentimentale. “Lavoro tantissimo, sono coinvolta a 360 gradi“, ha sottolineato sulle pagine di Gente insieme a Raoul Bova, il quale, al contrario, è stabilmente legato all’attrice e modella spagnola Rocio Munoz Morales. I due, che hanno due figli di 6 e 3 anni, saranno inoltre a breve i protagonisti di Giustizia per tutti, una nuova fiction in arrivo in prima serata su Canale 5.