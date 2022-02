Raoul Bova è il nuovo Don Matteo, Rocio: “Quando torna con la croce…”

Svolta nella carriera di Raoul Bova. L’attore è stato scelto da Terence Hill come suo erede in Don Matteo, nei panni di Don Massimo. Un arrivo nella fiction Rai che ha fatto chiacchierare parecchio e che è molto atteso sul piccolo schermo. A dire la sua è ora Rocio Munoz Morales, da un decennio compagna di Bova.

In un’intervista rilasciata al settimanale F la ballerina e attrice spagnola si è detta rispettosa delle scelte professionali del compagno e collega. A Rocio Munoz Morales interessa solo che Raoul Bova sia felice e sereno anche se vederlo in certe vesti non è del tutto normale:

“Su questo personaggio ogni tanto ci scherzo. Quando torna a casa con la croce di scena a me prende un colpo. Sono molto credente e ho santini dappertutto, ma vedere lui con la croce da prete mi fa davvero un po’ strano”

Il debutto di Raoul Bova in Don Matteo è atteso su Rai Uno nella primavera 2022. La tredicesima stagione ripartirà tra marzo e aprile: a causa della guerra tra Russia e Ucraina l’iniziale data ufficiale è slittata. Terence Hill sarà presente solo nelle prime quattro puntate della nuova edizione.

Nessuna crisi tra Rocio e Raoul Bova

Nell’ultima intervista rilasciata alla stampa Rocio Munoz Morales ha assicurato che lei e Raoul Bova non sono in crisi, come sussurrato da qualcuno nei mesi scorsi. Anzi, i due sono più uniti che mai e formano una splendida famiglia con le piccole Luna e Alma, che oggi hanno 6 e 3 anni.

Rocio Munoz Morales ha ammesso sempre ad F:

“Di solito scrivono che siamo in crisi nei momenti in cui stiamo meglio, quando abbiamo una forte complicità e come coppia siamo saliti un gradino più in alto”

L’interprete spagnola ha in più smentito un’eventuale terza gravidanza: al momento Rocio vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sulla carriera. Anche perché la famiglia Bova è già piuttosto grande: dall’ex moglie Chiara Giordano Raoul ha avuto i figli, ormai maggiorenni, Alessandro Leon e Francesco.

E il matrimonio? Pure quello può attendere per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, che si ritengono sposati già nell’anima dopo il colpo di fulmine avuto sul set del film Immaturi-Il viaggio. Grazie a quella pellicola i due si sono conosciuti e si sono innamorati.

Per amore di Raoul Bova Rocio Munoz Morales ha lasciato la Spagna, si è trasferita in Italia, a Roma, e ha sfidato ogni tipo di pregiudizio e malelingua.