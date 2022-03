Maria Chiara Giannetta beccata con il fidanzato segreto: ecco chi è

By

Altro che Maurizio Lastrico, con il quale recita in Don Matteo, la protagonista di Blanca è innamorata di un altro uomo…

Maria Chiara Giannetta è fidanzata. Da qualche mese si sussurra di una love story con Maurizio Lastrico, collega in Don Matteo, ma l’attrice pugliese è in realtà legata ad un altro uomo. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto dell’interprete 29enne che passeggia mano nella mano per le strade di Roma. Di recente la star di Blanca si è dichiarata single ma pare che la realtà sia ben diversa.

Sembra che da qualche anno Maria Chiara Giannetta sia impegnata con Davide Marengo, regista e sceneggiatore di 50 anni (21 in più della protagonista di Don Matteo). Stando a quanto si legge sulla rivista i due sarebbero innamorati da tempo e condividerebbero lo stesso appartamento nella Capitale. La coppia farebbe una vita molto riservata e per questo pochi sarebbero a conoscenza di questa love story.

Nelle immagini dei paparazzi Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo – che ha curato tra le tante cose la fiction Il Cacciatore con Francesco Montanari ma pure Sirene e Boris 3 – si scambiano sguardi complici e innamorati. Mano nella mano, a un certo punto Maria Chiara appoggia la testa sulla spalla di Marengo.

Al momento non si conosco ulteriori dettagli su questa storia d’amore: la Giannetta tiene molto alla sua privacy nonostante la popolarità. In alcune interviste si è definita addirittura single e dedita solo ed esclusivamente al lavoro. Molto probabilmente l’incontro con Merengo è avvenuto grazie a qualche amico in comune che lavora nel mondo dello spettacolo.

Maria Chiara Giannetta non è fidanzata con Maurizio Lastrico

Di sicuro la presunta relazione tra Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico è una fake news: la prima ha assicurato che non c’è nulla di sentimentale con l’attore se non profonda amicizia e grande stima. La Giannetta ha inoltre spifferato che l’amico e collega è felicemente fidanzato anche se non è noto il nome della fortunata.

Dopo aver finito le riprese dell’ultima stagione di Don Matteo ora la Giannetta è attesa su altri due set molto importanti: il sequel di Buongiorno mamma con Raoul Bova e quello di Blanca accanto a Giuseppe Zeno.