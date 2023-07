Mare Fuori, uno degli attori si sposa: tutti i dettagli e l’indizio social

La notizia dell’ultima ora riguarda uno degli attori della fortunata fiction Rai, Mare Fuori. Si tratta di Artem Tkachuk, meglio conosciuto come Pino ‘o pazzo. Nella giornata di ieri pare infatti che l’attore abbia fatto la fatidica proposta alla fidanzata, Gaia D’Ambrosio, che a sua volta ha postato una story sul suo profilo Instagram insieme all’attore e con tanto di anello al dito. Inutile dire che i fans sono letteralmente in delirio e non vedono l’ora di sapere di più: chissà quando e dove i due ragazzi decideranno di convolare a nozze e coronare il loro sogno d’amore.

Artem si sposa?

Artem è da sempre molto riservato sulla sua vita privata ma nelle ultime settimane sono state diverse le occasioni nelle quali l’attore di Mare Fuori si è mostrato sui social in compagnia della fidanzata, la Tiktoker Gioia D’Ambrosio. La loro relazione va ormai avanti da tempo ed è sempre più solida: a confermarlo nelle ultime ore è comparsa una foto che lascia ben poco all’immaginazione.

La D’Ambrosio nelle sue storie Instagram ha postato un’immagine che la ritrae insieme al compagno mentre mette in mostra un bel solitario regalatole con tutta probabilità dall’attore, lasciando intendere a tutti i fans della coppia che Artem le abbia fatto la fatidica proposta. Ad avvalorare l’ipotesi matrimonio ci sarebbe anche una frase che la Tiktoker ha apposto alla tenera immagine: “I said yes (ho detto di sì).” Al momento non c’è ancora una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati ma la foto non lascia spazio ad alcun dubbio.

Chi è Gioia D’Ambrosio

Al momento non sono molte le informazioni disponibili circa la vita privata della fidanzata di Artem. Sappiamo che ha un profilo Instagram molto seguito, con più di 43.000 follower, ma è alla piattaforma musicale TikTok che deve la sua popolarità. Qui la ragazza è solita condividere molti video in compagnia del compagno, alcuni dei quali sono diventati virali.

Il passato difficile di Artem e il ritorno sul set

Artem Tkachuk è diventato popolare grazie al ruolo di Pino ‘o pazzo nella serie Mare Fuori ed è di origini ucraine. Il giovane attore è nato ad Afragola e ha avuto un’infanzia molto difficile ma riuscì a riscattarsi proprio grazie alla recitazione: “Fino a qualche anno fa stavo sul marciapiede del mio quartiere e il cinema mi ha salvato la vita. Sul marciapiede capitano tantissime cose e quindi non sai cosa ti aspetta. Sono l’esempio di un ragazzo di strada che ce l’ha fatta”, aveva raccontato lo stesso attore nel corso di una puntata di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Artem ha raccontato anche che quando ricevette la telefonata per Mare Fuori stava per partire per Londra: “All’improvviso mi chiamano per dirmi che c’erano gli ultimi casting. Mi presento e il regista mi dice che sono stato preso. La vita è meravigliosa”. A oggi il suo personaggio è uno dei più amati della serie e recentemente, al Giffoni Film Festival, l’attore ha confermato la sua presenza anche nella quarta stagione: “Devo essere davvero grato a Carmine Elia, regista di Mare Fuori che ha visto qualcosa in me. Mi ha dato speranza e mi ha aiutato. E poi anche Claudio Gioannesi, che mi ha scoperto”, ha rivelato l’attore.