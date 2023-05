Sono iniziate oggi, 22 maggio, a Napoli, le riprese della quarta stagione di Mare Fuori. La serie furore tra i giovani che vede protagonisti i ragazzi dell’Ipm, un Istituto di pena minorile a Napoli, ha riaperto i battenti e tornerà presto sui nostri schermi. Il quarto capitolo della fiction vedrà nuovamente alla regia Ivan Silvestrini, con la produzione di Roberto Sessa e la co-produzione di Rai Fiction e Picomedia. La location principale della serie è la base navale della Marina Militare tra il porticciolo del Molosiglio e il Molo San Vincenzo. Dopodiché, sono tanti i luoghi simbolo di Napoli dove viene collocato il set di Mare fuori.

I fan sono in piena trepidazione e non vedono l’ora di scoprire come continuerà la serie: la terza stagione si era conclusa con uno sparo alla Piscina Mirabilis di Bacoli e preso potranno finalmente scoprire chi è stata la vittima di tale colpo. Ma, vediamo meglio tutto ciò che si sa fino ad ora della prossima stagione di Mare Fuori.

Mare Fuori 4: cosa si sa fino ad ora

Com’è noto, alcuni dei personaggi storici della serie non faranno ritorno nell’Ipm. Stiamo parlando di Filippo, “Chiattillo”, interpretato da Nicolas Maupas, che, alla fine della scorsa stagione, ha dovuto lasciare i suoi compagni per fare ritorno a Milano. Non rivedremo neanche la sua fidanzata Naditza, intepretata da Valentina Romani, che ha lasciato Filippo nella speranza di non fargli prendere una cattiva strada. Grande assente anche la protagonista delle prime tre stagioni, la direttrice Paola Vinci, ovvero Carolina Crescentini, costretta a lasciare il suo posto alla guida dell’istituto a Sofia Durante (Lucrezia Guidone).

Inoltre, per ragioni ovvie, non ci saranno neanche Viola (Serena De Ferrari), Gemma (Serena De Codato), Pirucchio (Nicolò Galasso), e Liz (Anna Ammirati). Ma, invece, chi rivedremo? Dunque, i fan dei “Piecurosa” possono stare tranquilli: Massimiliano Caiazzo e il suo Carmine Di Salvo torneranno ancora una volta. In questa quarta stagione, si vedrà lo sviluppo della sua storia d’amore con Rosa Ricci (Maria Esposiro). Confermati anche Matteo Paolillo, ovvero Edoardo Conte, Carmine Recano (Massimo Esposito), Artem Tkachuk (Pino), Giovanna Sannino (Carmela) e Ludovica Coscione (Teresa).

Sappiamo anche il nome della prima new entry: Valeria Andreanò. L’attrice è apparsa nell’ultimo episodio della terza stagione nei panni della sorella minore della neo-direttrice Sofia Durante. Non si sa ancora bene la sua storia, ma nella prossima stagione scopriremo sicuramente più dettagli riguardo questo personaggio.