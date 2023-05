È finita tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo? L’indiscrezione

La storia d’amore tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo potrebbe essere già naufragata. A diffondere la notizia è stata l’influencer Deianira Marzano, che, pur non facendo direttamente i loro nomi, ha fatto intendere che la coppia sarebbe in crisi. “Lei ballerina professionista e lui un attore, possiamo solo dare le iniziali del nome: D.C”, ha scritto recentemente l’esperta di gossip. Dunque, non è passato molto tempo prima che i fan associassero subito il gossip alla ballerina e all’attore.

Già ieri, 20 maggio, Deianira e il collega Amedeo Venza avevano pubblicato delle storie sui loro profili social in cui annunciavano che una coppia “nascente” era in crisi, scatenando il panico tra i vari fandom degli ex vipponi del GF Vip e di vari volti di Uomini e Donne. Addirittura, Daniele Dal Moro, sentitosi preso in causa, aveva iniziato un botta e risposta social con gli influencers per smentire la fine della storia con Oriana Marzoli. Ebbene, oggi Deianira ha svelato l’identità dietro tale coppia presuntamente in crisi e, in realtà, si tratterebbe di quella formata da Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo.

Tuttavia, la storia tra l’ex allieva di Amici e il protagonista di Mare Fuori, in realtà, non è propriamente “nascente”. Difatti, i due, starebbero insieme dall’estate scorsa, dunque da quasi un anno. Per questo, alcuni fan degli “Oriele” hanno pensato che i due esperti di gossip avrebbero cambiato la coppia “target” della loro notizia dopo la polemica generatasi ieri. Ad ogni modo, sia Elena che Massimiliano, notoriamente molto riservati, non hanno rilasciato ancora nessun commento riguardo la vicenda.

Già lo scorso febbraio si era vociferato di un distanziamento tra i due. Poco dopo, però, Elena e Massimiliano erano riapparsi nuovamente insieme, smentendo i rumors. Tra avvistamenti dei fan e scambi social, la storia sembrava procedere a gonfie vele, almeno fino a qualche settimana fa. Secondo le indiscrezioni, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato e i due starebbero attraversando un periodo difficile della loro relazione. Naturalmente, bisogna specificare che si tratta solamente di speculazioni. Non resta che attendere per capire cosa sta realmente accadendo tra la ballerina e l’attore.