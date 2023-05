GF Vip, crisi tra Daniele e Oriana? Dal Moro non ci sta e sbotta

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono in crisi? Questa è la domanda che i fan degli “Oriele” si fanno da giorni: i due non si mostrano insieme da tempo e la venezuelana è recentemente tornata a Madrid da sola, senza la compagnia del fidanzato. Nonostante il silenzio social, però, Oriana aveva rassicurato alcune sue ammiratrici durante un incontro nella capitale spagnola, dicendo loro di stare tranquille. Tuttavia, neanche questo è bastato a placare i rumors. Poche ore fa, infatti, delle storie pubblicate da Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno riacceso ulteriormente la polemica.

“Abbiamo avuto conferma che una nascente coppia è in crisi“, ha scritto Deianira sul suo profilo Instagram, seguita subito dopo dal collega Venza, che ha ribadito che una coppia molto amata sarebbe scoppiata. Tanto è bastato per mandare in tilt i fan dei due ex vipponi, che hanno subito pensato si riferissero proprio a loro. Ed ecco che, improvvisamente, è intervenuto direttamente Daniele Dal Moro. Sentitosi preso in causa, il veronese ha pubblicato sul suo profilo Twitter uno screen di un messaggio inviatogli proprio da Deianira, a cui, però, aveva mai risposto.

“Mi sa che si è arrabbiata perché non gli rispondo“, ha scritto l’imprenditore veneto, facendo vedere di essere stato contattato dall’influencer 3 giorni prima, presumibilmente per chiarimenti riguardo alle voci di crisi. Non è tardata ad arrivare la risposta di Amedeo Venza, che ha specificato come non avessero fatto i nomi di nessuna coppia. “State dicendo tutto voi, se fate così confermate che la notizia è reale”, ha poi aggiunto.

Mi sa che si è arrabbiata perché non gli rispondo ????????‍♂️

Buon weekend popolo di Twitter ???? pic.twitter.com/Fhkwk5sYLX — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) May 20, 2023

Da lì, è iniziato un botta e risposta social tra Venza e Dal Moro, che ha pubblicato diversi tweet beffeggiando l’esperto di gossip. A questo punto, a prendere la parola è stata Oriana Marzoli. La venezuelana ha rotto finalmente il silenzio e ha smentito chiaramente le voci di rottura in una storia Instagram:

Comunque ragazzi veramente sto leggendo delle cavolate in queste ore. Non capisco nemmeno perché escono. Guardate che è tutto ok. Tutto, tutte le domande che mi state facendo, la risposta è che va tutto bene. Adesso torno in Italia, martedì farò uno shooting per la mia capsule. State tranquilli e sereni che le cose che si dicono in queste ore non sono vere affatto. Sui social hanno scritto cose non vere, è tutto ok e la mia vita continua benissimo. Tutto sta andando uguale a come quando sono uscita dal programma.

A seguire, è arrivata anche la particolare smentita di Daniele, che ha postato un video in cui dice ironicamente che “gliela stanno tirando”. Insomma, nessuna crisi per gli “Oriele“, almeno per ora. La venezuelana tornerà presto in Italia e tutti i fan aspettano solamente la riunione con l’ex gieffino. Non resta che aspettare per vedere come si evolverà questa storia.