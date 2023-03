Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli fingevano un flirt all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7? La domanda se la sono posta in molti. E tantissimi scettici hanno sostenuto che il legame speciale tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la venezuelana fosse stato costruito appositamente per strappare visibilità e consensi, ma che non si alimentasse di sinceri sentimenti. Dopo essere stato squalificato, il veronese ha pubblicato una lettera scritta dalla sudamericana. La missiva è stata stilata dopo che si è saputo della cacciata del giovane dal reality show. La scelta di Daniele di renderla pubblica tramite Instagram funge da replica nei confronti di coloro che hanno nutrito dubbi sulla veridicità del rapporto instaurato con la Marzoli.

Queste le intense parole che Oriana ha dedicato a Dal Moro:

“Dani, ti scrivo adesso che ci hanno appena detto che non ci sarai più qui con noi. Ti giuro non sai quanto mi dispiace. Sto piangendo mentre ti dico queste parole. Mi sento troppo male, sono triste e non sai quanto. Mi sarebbe piaciuto salutarti prima di andare via e soprattutto avrei voluto che non te ne andassi. Mi dispiace ancora di più per come siamo stati queste ultime ore. Sai quanto ci tengo, l’affetto che provo per te e che mi interessi davvero. Te lo giuro. Spero tantissimo che fuori tu abbia voglia di continuare a conoscerci, ti prometto che sarò più tranquilla. Aspettami fuori che appena esco ti voglio vedere e voglio che mi porti in questo “bosco” bellissimo di cui mi parlavi. P.S. Anche se non te lo dicevo mi piace come sei, spero tu stia bene, ci vediamo tra due settimane. Sei bellissimo, biondino con gli occhi verdi/azzurri”.

Il post, in un amen, ha innescato una miriade di like e commenti. Tantissimi fan hanno raccontato di aver versato fiumi di lacrime nel leggere la lettera scritta da Oriana. Diversi anche gli utenti che hanno sottolineato di essersi ricreduti sul legame. C’è poi chi ha notato una cosa che, in effetti, è assai particolare e curiosa: la Marzoli, la cui lingua madre è lo spagnolo, come ha potuto scrivere una lettera in un italiano così perfetto? Non è da escludere che la giovane abbia potuto contare sull’aiuto degli autori o di qualche suo compagno di viaggio nel mettere nero su bianco lo scritto.

Sempre leggendo attentamente la lettera si evincono un altro paio di cose importanti: Oriana e Daniele è più che evidente che abbiano costruito un rapporto di profondo affetto, nonostante le litigate e le sfuriate. Si è innanzi a un amore in erba? Chissà, il tempo darà tutte le risposte del caso. Quel che è certo è che la Marzoli ha intenzione di frequentare l’ex tronista anche fuori dal reality show. Dunque la conoscenza potrebbe avere nuovi sviluppi. Si ricorda che Oriana è stata la prima concorrente a staccare il pass per la finale del programma. A Dal Moro non resta altro da fare che attendere la conclusione del reality. E poi, se saran rose, fioriranno.