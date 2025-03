Mare Fuori, Maria Esposito svela i retroscena: “Niente è facile sul set”

La nuova stagione di Mare Fuori è approdata su RaiPlay e ha già raggiunto numerosi consensi. C’è da dire che i telespettatori non avevano grandi aspettative, considerato i numerosi attori che pian piano sono andati via lasciando spazio ad altri nuovi, per non parlare del cambio di regia. Eppure i primi sei episodi hanno lasciato i fan della serie senza fiato e impazienti di vedere come continuerà la storia. Maria Esposito, che interpreta il ruolo della tanto amata Rosa Ricci, ha fatto quattro chiacchiere con i suoi fan, rivelando qualche curiosità su quanto abbiamo visto. E alla domanda su quale è stata per lei la scena più difficile da girare, non ha avuto dubbi: “Non esiste scena più facile o difficile, niente è facile sul set“.

Ha parlato anche del bel rapporto instaurato con i nuovi attori, ad esempio come Alfonso Capuozzo, del bene profondo che prova per Carmine Recano che nella serie interpreta il ruolo del comandante e, tornando al discorso di quanto sia difficile far parte di una serie come questa, ha confessato che le lacrime che versa il suo personaggio sono praticamente sempre vere. Non è facile girare determinate scene e non emozionarsi, soprattutto per lei che è così tanto legata alla sua Rosa. E quanto c’è di lei nel suo personaggio? Anche su questo niente dubbi: “In Rosa c’è Maria“.

Mare Fuori 5: Maria Esposito e l’amore per la sua Rosa Ricci

Maria Esposito, in questi anni, si è sempre tenuta aggrappata al suo personaggio con le unghie e con i denti. Per lei è stato il trampolino ideale per fare quel salto che ricercava da tanto tempo, è cresciuta grazie alla sua Rosa e proprio in questi giorni ha rivelato anche di aver comprato casa a Roma, dove avrà modo di continuare a vivere il suo sogno ancora più in grande. “La città che da sempre è il cuore pulsante del mio sogno di attrice” ha raccontato. “Trasferirmi qui per il mio lavoro è un passo che porta con sé nuove sfide, ma anche infinite opportunità“.

È proprio questo amore che ci mette nel suo lavoro ad aver portato Maria a raggiungere dei traguardi così importanti e a diventare una delle attrici più amate di Mare Fuori: ha portato una ventata d’aria fresca, anche sul set stesso dove ha rivelato di non essersi mai annoiata. D’altronde, non a caso, ha sempre considerato questo lavoro il suo grande sogno nel cassetto.