Mare Fuori, è finita tra Maria Esposito e Antonio Orefice: gli indizi

Maria Esposito e Antonio Orefice, rispettivamente Rosa Ricci e Totò nella serie furore tra i giovani “Mare Fuori“, sembrano essersi lasciati. A riportare la notizia è stato il portale “The Pipol Gossip” alcune ore fa, che avrebbe confermato la fine della storia tra i due attori. In realtà, il gossip circolava da tempo, ma alcuni gesti social tra i due avrebbero dato ulteriore adito ai dubbi già presenti tra i fan.

Sul profilo Instagram di Maria Esposito, infatti, sono scomparse tutte le foto insieme all’ormai ex ragazzo. L’attrice ha eliminato persino quella fatta durante la data del loro fidanzamento, ovvero il 22 febbraio 2022. Dunque, i due erano insieme da più di un anno. Lo stesso vale per il profilo social di Antonio Orefici, dove non sono più presenti scatti con l’ex compagna e l’attore ha anche cancellato i commenti che lei gli lasciava sotto i post. Infine, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram, un gesto che al giorno d’oggi è divenuto ormai sinonimo di rottura.

Ad ogni modo, nessuno dei due diretti interessati ha ancora confermato il gossip, per cui non si sa se si tratta di una semplice crisi passeggera o se stiano aspettando il momento giusto per dare l’ufficialità Per il momento, Maria è impegnata sul set della quarta stagione di Mare Fuori, le cui riprese sono iniziate pochi giorni fa a Napoli. Riprese che le impegnerebbero intere giornate, il che renderebbe tutta la situazione ancora più complicata. Non resta che attendere per scoprire se ci saranno più notizie a riguardo.

Mare Fuori 4: i problemi sul set

Da pochi giorni sono iniziate le riprese della nuova stagione di Mare Fuori a Napoli, precisamente nella base navale della Marina Militare, tra il porticciolo del Molosiglio e il Molo San Vincenzo. Tuttavia, il set non sembrerebbe essere molto tranquillo. La serie, infatti, è seguita da numerosissime persone che ogni giorno si appostano davanti la base navale per poter vedere i loro beniamini.

Quest’invadenza dei fan, però, starebbe causando diversi problemi alle riprese, tra urla e comportamenti inadeguati. A questo punto, è dovuto intervenire lo stesso regista del telefilm, paint, che sul suo profilo Instagram ha invitato tutti i seguaci di Mare Fuori a non recare più disturbo durante le riprese.