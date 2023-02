Mare Fuori ancora una volta nel mirino del gossip. Un risvolto prevedibile visto che si tratta della serie tv del momento, che sta spopolando su Rai Due e su Raiplay. Una storia che piace ai più giovani e agli adulti: tutti curiosi di scoprire il destino dei ragazzi e delle ragazze dell’IPM, il carcere minorile al centro della trama.

Nelle ultime ore Deianira Marzano, influencer di gossip, ha condiviso sul suo account Instagram un interessante pettegolezzo che riguarda il cast della fiction Rai. Pare che tra due attori sia scoppiata la passione. Fin qui tutto bene, nulla di nuovo per chi fa questo mestiere, se non fosse che la vicenda è complicata per via di terze persone.

Stando a quanto riportato da Deianira, infatti, un attore di Mare Fuori sarebbe stato lasciato dalla sua fidanzata che avrebbe scoperto di un flirt con un’altra attrice della serie tv (anche lei impegnata con un altro). Insomma, un intreccio degno di una telenovela.

Chi sono i protagonisti di questa intricata vicenda? Al momento non è chiaro: la Marzano ha preferito non fare nomi. Quel che è certo è di recente sarebbe giunta al termine la liaison tra Massimiliano Caiazzo, che presta il volto a Carmine di Mare Fuori fin dalla prima stagione, e Elena D’Amario, la nota ballerina di Amici.

I due non hanno mai ufficializzato la loro relazione ma dalla scorsa estate hanno disseminato vari indizi qua e là. Un primo segnale risale ad agosto 2022, con la coppia che ha condiviso su Instagram il brano Poetry: How dows It Feel? di Akua Naru su sfondo nero.

Lo stesso è accaduto con Rossetto e cioccolato, celebre canzone di Ornella Vanoni. Non sono mancati nel corso dei mesi svariati like reciproci. Infine Elena e Caiazzo sono stati avvistati più volte: in uno scatto si abbracciavano teneramente, in un altro trascorrevano insieme il Capodanno.

Nelle ultime settimane, però, un presunto allontanamento notato dai fan. Ai più non è sfuggita la frase che Elena D’Amario ha postato nel giorno di San Valentino: “Oggi è il 14/02/2023, San Valentino. Se senti le farfalle nello stomaco è la fame”. Una chiara frecciata per qualcuno…

Che sia proprio Massimiliano Caiazzo l’attore di Mare Fuori che ha perso la testa per una collega mettendo così a repentaglio il suo rapporto con Elena D’Amario? Si attendono conferme (o smentite)...