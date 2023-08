Mare Fuori, caos su Artem Tkachuk: brutta frase sulla depressione

Uno dei protagonisti della serie furore del momento, Mare Fuori, è finito al centro di una grande polemica. Di chi si tratta? Di Artem Tkachuk, che nella serie interpreta il personaggio di Pino ‘o pazzo. L’attore ha condiviso recentemente un pensiero sul suo profilo Instagram, che ha fatto infuriare non solo il mondo del web, ma anche i suoi stessi seguaci, nonché fan accaniti della fiction di Rai 2. “La depressione è uno stato emotivo dei deboli”, ha scritto Artem in una storia. Una frase che non è passata certamente inosservata e che ha scatenato una vera e propria bufera. Il protagonista di “Mare Fuori” sarebbe andato a sminuire (o almeno così sembra dalle sue parole) un tema molto delicato e sensibile, come quello della depressione, che, ricordiamo, è una malattia a tutti gli effetti.

Moltissimi utenti sui social hanno criticato ferocemente l’interprete di “Pino o’ pazzo”, mettendo in risalto quando la sua affermazione sia grave e deleteria per tutte le persone che sono affezionate a lui e al suo personaggio. Alcune delle quali potrebbero soffrire di depressione o di altre malattie mentali. Come menzionato prima, anche gli stessi fan dell’attore e della serie non sono corsi in difesa del loro beniamino, bensì hanno confessato di aver trovato sbagliato l’aver condiviso un pensiero così.

D’altro canto, in tanti hanno iniziato un’altra polemica contro lo stesso cast di Mare Fuori, considerando che, a causa dell’enorme successo ottenuto dalla serie, alcuni degli attori si siano montati troppo la testa. Questa polemica, in realtà, era iniziata tempo fa e avvallata dalla conduttrice e influencer Giulia Salemi, la quale, dopo averli incontrati in aereo, aveva confessato di aver trovato alcuni componenti maschili del cast alquanto altezzosi e presuntuosi. Ebbene, a distanza di mesi, alcune uscite starebbero portando molte persone a schierarsi dalla parte della Salemi.

Ad ogni modo, Artem non ha ancora replicato alle critiche né dato una spiegazione sul perché abbia deciso di scrivere tale frase. Dunque, non resta che attendere per capire meglio la sua versione dei fatti. Nel frattempo, il cast è impegnato con le riprese della quarta stagione di Mare Fuori, che dovrebbe andare in onda a partire dall’inizio del 2024 su Rai 2.