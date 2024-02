Mare Fuori, attori contro Angelina Mango: “Vittoria rubata”

Angelina Mango è la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo solo un anno di carriera, la giovane cantante è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto, battendo l’amatissimo rapper napoletano Geolier. La vittoria dell’ex allieva di Amici ha generato diverse polemiche. Il motivo? Il televoto aveva decretato Geolier vincitore con il 60% dei voti. Tuttavia, la Sala Stampa ha completamente ribaltato la situazione, portando Angelina al trionfo con il 73% delle preferenze. Per questo, in tanti si sono lamentati del risultato, urlando addirittura al complotto.

Difatti, durante la finale del Festival, ci sono stati alcuni problema nell’invio dei voti, tanto che diversi artisti sono dovuti intervenire per chiedere ai proprio sostenitori di aspettare un messaggio di conferma per assicurarsi di aver votato correttamente. Dunque, in questi giorni, sui social si è creato un vero e proprio dibattito: da un lato c’è chi sostiene che la vittoria della Mango sia stata “antipopolare”; dall’altro, invece, diversi credono che Angelina meritasse di vincere rispetto al rapper. Tra i tanti che si sono espressi sulla vicenda, troviamo anche alcuni personaggi noti, come i protagonisti della serie furore di Rai 2, “Mare Fuori“.

Gran parte del cast dello show televisivo è grande fan di Geolier e, durante questa settimana, ha mostrato un grande supporto nei suoi confronti. Tuttavia, alcuni di loro non si sono limitati a questo. Due noti attori del telefilm, Maria Esposito (Rosa Ricci) e Artem Tkachuk (Pino), si sono apertamente schierati contro la vittoria di Angelina Mango. Durante il round finale delle votazioni, la Esposito ha condiviso uno screenshot che suggeriva un problema nella registrazione dei suoi voti per Geolier, evidenziando come, al contrario, i tentativi di votare per la cantante venissero accettati senza intoppi.

Dopo l’esito del verdetto, ha poi pubblicato una storia con scritto “60%“, sottolineando la percentuale del cantante napoletano al televoto. Il suo collega, Artem, è stato ancora più severo. L’attore ha ricondiviso un post di Gabriele Parpiglia, in cui invitava il Codacons a rivedere il sistema di votazione. “Adesso come avete avuto il coraggio di dire a Geolier se avesse rubato, fate la stessa domanda ad Angelina Mango”, si legge nella storia.

Ricordiamo, inoltre, che Maria Esposito e Artem Tkachuk sono i protagonisti del videoclip della canzone sanremese di Geolier, “I p’ me tu p’ te”. Ad ogni modo, ci sono stati altri attori del cast di Mare Fuori che, invece, si sono congratulati con la Mango per le sue esibizioni e per la vittoria a Sanremo. Tra questi, troviamo Giacomo Giorgio, Matteo Paolillo o Massimiliano Caiazzo.