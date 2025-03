Mare Fuori 5: nuovo cast, il ricordo di Clara e l’amarezza dei fan

Mare Fuori 5 è ufficialmente tornato su RaiPlay con una stagione tutta nuova, ma nel senso letterale del termine: infatti, dopo l’addio di numerosi volti storici di questa serie, sono stati introdotti nuovi personaggi pronti a raccontarsi e a regalare emozioni. Sono arrivati in punta di piedi e sono stati accolti con non pochi pregiudizi, come succede sempre in questo caso, ma per il momento il pubblico sembra avere incredibilmente apprezzato questo cambio di rotta. Tra i vari ex personaggi, a rompere il silenzio per ora è stata Clara, che ha pubblicato diverse foto e anche alcuni video nelle sue storie di Instagram. “Ho tanti ricordi legati a questa serie, buona fortuna ragazzi” ha scritto Clara con non poca nostalgia per la serie che le ha regalato la possibilità di farsi conoscere e di realizzare il suo sogno di diventare una cantante.

Per il momento silenzio assoluto da parte di altri volti, come Nicolas Maupas, Antonio Orefice e Massimiliano Caiazzo. Quest’ultimo, in modo particolare, ha salutato la fiction con la quarta stagione e considerato il suo recente addio, i fan stanno aspettando con trepidante attesa che anche lui, come Clara, spenda qualche parola per ricordare questa serie che gli ha dato veramente tanto. Infatti, proprio di recente, lo abbiamo visto impegnato nella serie Netflix “Storia di una famiglia“, dove ha interpretato il ruolo di Valerio, fratello del protagonista assoluto.

Mare 5: fuori i primi 6 episodi, il parere del pubblico

Zero aspettative per questo ritorno che ha spazzato via molti dei protagonisti a cui eravamo affezionati e stroncato per sempre la coppia formata da Carmine e Rosa, che nelle scorse due stagioni, aveva fatto appassionare davvero tantissimo i telespettatori. Nonostante questa stagione ha privato il pubblico di questo duo tanto amato, è arrivata davvero con il botto e ha collezionato numerosi consensi. Sui social tutti sono entusiasti anche dei nuovi membri del cast. C’è comunque sempre Maria Esposito, che oramai è considerata la protagonista assoluta di questa serie.

Per il momento sembra tutto positivo, ma non manca l’amarezza per come sono andate a finire le cose per Rosa e Carmine. Infatti sono numerosi i post sui social in cui vengono messi a confronto i momenti in cui Rosa era con l’uomo che aveva scelto di sposare, e quelli di questa stagione, in cui la vediamo di nuovo forte, combattiva e soprattutto sola. Arriverà per lei un nuovo amore? Questo lo scopriremo ovviamente solo con il tempo, ma per adesso il bilancio dei consensi è stato abbastanza positivo.