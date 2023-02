By

Rai festeggia gli straordinari risultati della terza stagione di Mare Fuori, show amatissimo dagli adolescenti italiani disponibile con i suoi nuovi episodi a partire dalla mezzanotte del 2 febbraio in esclusiva su RaiPlay. La piattaforma digitale è stata letteralmente presa d’assalto nelle scorse ore, registrando ben 8 milioni di visualizzazioni e tre milioni e cinquecentomila ore di visione in neanche 24 ore.

Si tratta di un successo a dir poco incredibile, anche in considerazione del fatto che si tratta di una sorta di esperimento per la Rai, abituata a rendere disponibile le sue fiction di punta prima in onda sulle varie reti e solo successivamente sul web. Qui, forse anche alla luce del target giovane della trasmissione, Rai ha deciso di puntare su una strategia diversa, colpendo nel segno.

Entusiasta, ovviamente, l’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes, che in una nota stampa rilasciata pochissime ore fa ha commentato:

“Un successo diventato inarrestabile. L’ennesimo boom di visualizzazioni di ‘Mare fuori’ su RaiPlay è la dimostrazione evidente che la Rai è servizio pubblico anche per la platea più giovane”.

Carlo Fuortes, inoltre, ha tenuto a sottolineare quali sono, secondo la sua opinione, gli elementi che hanno portato a questo traguardo di visualizzazioni così impressionante. Qui le sue parole:

“È così perché la serie propone storie nelle quali i ragazzi si riconoscono, utilizza nuovi linguaggi nella fiction, sfrutta al meglio le potenzialità delle diverse piattaforme e sviluppa una comunicazione in grado di valorizzare al meglio quanto Rai produce. Il mio ringraziamento va a Rai Fiction e Picomedia, al regista e a tutti i protagonisti di questa formidabile avventura. E un grazie sincero al pubblico più giovane, ai ragazzi che hanno dato e danno fiducia alla Rai indicando una strada che continueremo a percorrere convintamente.”

La Rai batte ogni record con Mare Fuori

I numeri registrati da RaiPlay grazie alla fiction non sono “soltanto” straordinari, ma rappresentano un vero e proprio record. Mare Fuori 3, infatti, risulta essere il titolo più visto di sempre nel perimetro Auditel nel primo giorno su una piattaforma digitale nel nostro Paese. Come previsto, stando alle rilevazioni, la metà degli spettatori che si sono connessi alla piattaforma per seguire la serie aveva meno di 25 anni.

In 24 ore appena, più di trecentomila persone hanno scelto di iscriversi a RaiPlay, che grazie a Mare Fuori 3 è riuscita a triplicare il tempo speso nella fruizione dei suoi contenuti. In totale, inoltre, a collegarsi a RaiPlay sono stati oltre un milione di device (quindi computer, tablet e smartphone).

I risultati di Mare Fuori 3 spianano così la strada per la messa in onda in tv della fiction su Rai Due, a partire dal prossimo 15 febbraio. Il cast della serie, stando alle anticipazioni di Dagospia, dovrebbe esibirsi con la sigla della fiction sul palco dell’Ariston a Sanremo il prossimo venerdì 10 febbraio.