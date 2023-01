C’è grande attesa da parte dei telespettatori per la serata dei duetti di Sanremo 2023, in programma su Rai 1 il prossimo venerdì 10 febbraio. Sarà una serata particolarmente interessante e ricca di musica, dove vedremo i 28 big in gara duettare con altrettanti artisti e colleghi, italiani e/o internazionali. C’è però un’artista che ha deciso di chiamarsi fuori dalla scelta obbligata di dover selezionare qualcuno con cui cantare e ha preferito fare da sé.

La cantante in questione, neanche a dirlo, è Anna Oxa, che in base alle ultime indiscrezioni apparse online avrebbe deciso di non cantare con nessuno in particolare ma “aggirare” il regolamento in altro modo. Sul palco dell’Ariston insieme a lei qualcuno, in effetti, ci sarà, ma non sarà un cantante vero e proprio bensì un musicista: stando a quanto riportato da Il Quotidiano Nazionale, Anna Oxa avrebbe scelto di esibirsi a fianco del violoncellista albaese Redi Hasa.

Prosegue così, come da previsioni, il modus operandi alternativo di Anna Oxa rispetto ai suoi colleghi Big, che si sono in questi giorni resi disponibili a interviste alla stampa che lei ha deciso di non rilasciare (perlomeno fino a che Sanremo non sarà iniziato).

Tutto quello che si sa ad oggi sulla serata dei duetti di Sanremo 2023

Amadeus ha deciso di non rivelare fino alla fine in modo ufficiale tutti i nomi degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston per esibirsi in duetto con gli altri big. I nomi dei diretti interessati, tuttavia, sono ormai quasi tutti noti, anche perché i relativi cantanti si sono presentati nelle scorse ore nella cittadina ligure per le prove in teatro.

Almeno per il momento mancano all’appello i nomi dei cantanti che duetteranno con Marco Mengoni e Colapesce e DiMartino. Gli ultimi nomi circolati in queste ore sono per il resto quelli di Michele Zarrillo per Will e di Big Mama per Elodie. Per quanto riguarda Mengoni invece si è parlato sul Quotidiano Nazionale di Mahmood, ma il riferimento al cantante italo-egiziano è rapidamente sparito dall’articolo dov’era apparsa questa anteprima.

Tutto tace anche riguardo ai pezzi che ogni singolo artista canterà durante la serata dei duetti: Amadeus ha per l’occasione deciso di fare attendere il pubblico e gli addetti ai lavori fino all’ultimo.