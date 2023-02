Mare fuori 3, che fine ha fatto Sasà? Ecco perché è stato fatto fuori

La terza stagione di “Mare Fuori” ha debuttato il primo febbraio su “Raiplay”, rompendo tutti i record della piattaforma grazie al grandissimo numero di visualizzazioni. Inoltre, mercoledì 15 febbraio è iniziata la messa in onda di “Mare Fuori 3” anche su “Rai2”, ottenendo un discreto successo nonostante il pubblico si fosse già ‘divorato’ tutti gli episodi. Insomma, la serie ambientata nel carcere minorile di Napoli è il fenomeno del momento. In questo terzo capitolo, però, c’è un buco di trama che i fan del programma non riescono proprio a spiegarsi. Tutti, infatti, si sono posti la stessa domanda: dov’è finito Sasà? Sasà era un personaggio introdotto nella seconda stagione del telefilm: si trattava di un ragazzo finito nell’IPM (Istituto penale per minorenni), dopo essere stato accusato di aver stuprato una ragazza. La sua storia si era conclusa con un finale aperto, per cui si pensava che il destino del giovane si sarebbe scoperto nella nuova stagione. Ma, così non è stato.

Sasà non è presente in nessuna scena della terza stagione e in nessun momento viene spiegato che fine abbia fatto. Insomma, è praticamente evaporato nel nulla. Ma, recentemente, è stato finalmente svelato il perché di questa decisione autoriale. Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram esperta di gossip, “The Pipol”, l’ordine sarebbe arrivato da parte dei vertici Rai. A quanto pare, dato che nella storyline veniva mostrato esplicitamente uno stupro (compiuto, per giunta, da un minorenne), i ‘piani alti’ dell’azienda avrebbero richiesto la sparizione del personaggio. Di conseguenza, gli autori sarebbero stati “obbligati” a cambiare sceneggiatura e ad interrompere il proseguo della storia. Dunque, brutte notizie per chi sperava di rivederlo un giorno nella serie. Il personaggio di Sasà è stato definitivamente cancellato e non farà ritorno nell’Istituto.

I precedenti: la censura sulla scena di “Viola”

Come menzionato prima, il 1 febbraio sono uscite le prime 6 puntate di “Mare Fuori 3” su ‘Raiplay’. A quanto pare, una scena saliente presente nell’ultima puntata è stata improvvisamente tagliata, per cui non è più possibile vederla sulla piattaforma.

La scena, vista da tutti coloro che hanno guardato la serie nei primi giorni, ritraeva il personaggio di Viola mentre viene svegliata dal padre durante la notte per essere punita e, nello specifico, la ragazza viene presa a cinghiate. Probabilmente i vertici Rai hanno ritenuto l’episodio troppo crudo per un pubblico così giovane e hanno preferito optare per la censura. Ad oggi, infatti, si vede solo che il padre la sveglia per picchiarla ma non ci sono scene di violenza palesi.