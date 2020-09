Marcuzzi, Temptation: “Si, una coppia è scoppiata: è stata tosta”. I dettagli

Tutto vero: a Temptation Island c’è stata una defezione ‘lampo’. Nei giorni scorsi lo show ha rinviato la data di inizio a mercoledì 16 settembre (era prevista per il 9). I rumors hanno raccontato di un problema di montaggio e registrazioni dopo che una coppia sarebbe scoppiata in tempo record. Oggi a confermare il fatto è stata Alessia Marcuzzi che, ospite in collegamento dalla Sardegna nella prima puntata della stagione di Verissimo, ha spiegato nel dettaglio cosa è accaduto. Per prima cosa ha dichiarato che quello che è trapelato sulla stampa è veritiero, cioè che due fidanzati in gioco hanno abbandonato il reality fulmineamente…

Alessia Marcuzzi conferma che una coppia è scoppiata subito a Temptation Island: “Una situazione tosta”

“Si, è scoppiata all’inizio, è vero”, ha raccontato la Marcuzzi in merito alla coppia ‘scioltasi’ nei primi giorni di registrazione, confermando anche che il naufragio della relazione si è consumato perché la donna partecipante ha scoperto da un video nel ‘Pinnettu’ di essere stata tradita in passato. “Una situazione che è stata davvero tosta, ci sono stati momenti difficili”, ha aggiunto la conduttrice ribadendo che sia per la donna sia per tutta la produzione del programma Mediaset l’episodio “è stato spiazzante”. “Per lei poi è stata una botta”, ha concluso la moglie di Paolo Calabresi Marconi. A proposito di marito, Alessia, stimolata da Silvia Toffanin, ha dichiarato che il suo matrimonio procede a gonfie vele. Ricordiamo che nelle scorse settimane la Marcuzzi è finita al centro del gossip per delle voci sollevate da Dagospia, che ha parlato di un presunto flirt clandestino con Stefano De Martino.

De Martino e Marcuzzi smentiscono i rumors

Sia Stefano De Martino sia Alessia Marcuzzi, quando Dagospia ha lanciato la bomba, hanno smentito di aver avuto una liaison clandestina, bollando tutta la vicenda come una fake news. Dagospia però non ha mai fatto marcia indietro. Anzi Roberto D’Agostino si è detto certo dello scoop pubblicato. Al netto di tutto ciò, vero o presunto che sia, oggi è certo che la conduttrice romana e Paolo Calabresi Marconi sono una coppia unita. Altrettanto certo che De Martino e Belen Rodriguez si sono definitivamente salutati. L’amore va, l’amore viene…