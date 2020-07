Marcuzzi e De Martino, altri retroscena: “Piovevano messaggi WhatsApp”

Emergono altri dettagli sul triangolo più rovente dell’estate gossippara italiana che ha per protagonisti Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. A riportarli è il magazine Oggi che racconta nell’ultimo numero in edicola che l’argentina avrebbe scoperto dei messaggi scambiatisi tra la conduttrice Mediaset romana e l’ex marito. “Messaggi inequivocabili”, si legge sul settimanale. Pochi giorni fa si era già parlato della vicenda, che per onor di cronaca è bene sottolineare che è stata smentita sia dall’ex allievo di Amici di Maria De Filippi sia dalla presentatrice capitolina. Fatto sta che la rivista Oggi adesso torna alla carica…

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il gossip non si ferma… Belen felice con Gianmaria ma…

Belén Rodriguez avrebbe scoperto la tresca tra Alessia e Stefano durante la quarantena. Come? Avrebbe giocando con il figlio Santiago con l’iPad di De Martino mentre “nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i messaggi whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili”. Così il magazine sulla presunta relazione clandestina tra il conduttore di Made in Sud e la timoniera de Le Iene. Intanto Belen se ne sta zitta zitta. Sulla vicenda non ha proferito parola, né smentendo né confermando. Nel frattempo la modella sudamericana ha ricominciato a respirare sentimenti dolci e palpitanti, godendosi del tempo con il manager campano Gianmaria Antinolfi. I due sono stati paparazzati dal magazine Chi mentre si sono scambiati a Napoli un bacio di fuoco. Parlare di love story è prematuro. Il flirt però c’è ed è molto passionale.

Gianmaria e Belen, ‘andiamoci piano…’

Sempre il settimanale Oggi ha fatto sapere che Gianmaria è molto felice del rapporto venuto a crearsi con Belen. Dall’altra parte il giovane manager non vuole affrettare i tempi. Insomma, vuole andarci con i piedi di piombo. Anche perché sa che il cuore della Rodriguez è stato spezzato da poco e non è mai semplice ricomporre i cocci sentimentali di una donna. Certo è che i due sono partiti con il piede giusto. Intanto si sprecano i gossip su De Martino. L’ultimo lo voleva intimo con un’altra Rodriguez, Mariana, con la quale ha trascorso del tempo in barca. Il danzatore, però, ha precisato che si tratta soltanto di un’amica e che sulla nave, nel mare partenopeo, c’erano anche altri amici.