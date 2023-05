Con L’Isola dei Famosi, la carriera televisiva di Marco Predolin sembra destinata a chiudersi. Il settantaduenne conduttore e ristoratore era stato eliminato nella seconda puntata del reality show di Ilary Blasi. Esiliato sull’isola di Sant’Elena, Predolin è poi stato costretto a ritirarsi dal programma e ritornare in Italia.

Il ritiro dal programma e il rapporto con i concorrenti

I motivi del ritiro anticipato vengono approfonditi dallo stesso Predolin durante un’intervista a Novella 2000. In primis c’è stato il suggerimento da parte dei medici, dovuto ad alcune alterazioni nelle sue analisi del sangue. La malnutrizione a cui Predolin è andato incontro, durante la partecipazione al programma, si è rivelata essere la principale causa di tali alterazioni ed ha portato ad una chiusura anticipata dell’esperienza sull’isola (va però ricordato che il conduttore, al momento del ritiro, disse a chiare lettere che lui avrebbe proseguito la sua avventura, ma che il programma non glielo permise).

Il secondo motivo è legato principalmente al fattore anagrafico.

“Ho 72 anni, per godermi appieno l’Isola avrei dovuto parteciparvi 10 anni fa quando avevo energie, entusiasmo e aspettative diversi. Oggi mi sento realizzato nella professione di ristoratore e a distinguermi non è la voglia di apparire a ogni costo“.

Sembra quindi che l’età avanzata, in aggiunta ad una professione appagante e al cambio di esigenze nella sua persona, abbiano giocato un ruolo determinante nell’esito finale dell’avventura di Predolin a L’Isola dei Famosi.

Il conduttore ha, successivamente, avanzato una riflessione, con tanto di voto, in merito al rapporto instaurato con i concorrenti dell’isola. Da un lato ci sono state critiche nei confronti di Corinne Cléry per averlo, a detta sua, ingiustamente votato durante la nomination. “Ci conosciamo da 30 anni, ma al di là di questo tra colleghi non ci si dovrebbe infliggere colpi bassi“. Stesso discorso per Fiore Argento: “avendomi votato ingiustamente non arriva alla sufficienza“. Dall’altro ci sono stati i complimenti ad Alessandro Cecchi Paone “in quanto professionista“.

Su Cecchi Paone, tuttavia, Predolin si è spinto oltre, parlando anche del rapporto tra il giornalista e il fidanzato Simone Antolini.

“Dissento dalla spettacolarizzazione di questo amore e leggo enfasi nelle loro effusioni, come se debbano a ogni costo dimostrare qualcosa. Il mondo è pieno di coppie omo ed eterosessuali, non c’è bisogno di porre sottolineature“.

Piovono critiche, infine, per il comportamento di Helena Prestes, troppo focalizzata sul voler apparire a tutti i costi: “Lei è la concorrente che mi piace di meno” rivela.

Il ritiro dalla tv

L’intervista si è poi spostata sui motivi che hanno spinto Predolin ad abbandonare la carriera in televisione. Tra questi ci sarebbe un’evoluzione del medium piuttosto deludente.

“Disapprovo la tv di oggi, fatta di aggressioni verbali, battibecchi, polemiche e volgarità, dinamiche nelle quali in passato mi è capitato di trovarmi coinvolto“

Predolin ha parlato anche della tensione che la telecamera gli infonde, scegliendo di non voler più avere a che fare con una simile sensazione. “L’Isola è stata la mia ultima esperienza televisiva. La telecamera mi infonde una tensione con la quale non voglio più confrontarmi“.

Predolin, come detto nell’intervista citata, sembra aver raggiunto un equilibrio fuori dai riflettori che lo ha spinto a scegliere la strada del ritiro dalle scene televisive. Non resta che osservare come la vita dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi cambierà dopo questa decisione.