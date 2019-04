Marco Mengoni vittima di stalking: stasera lo scherzo a Le Iene

Lo scherzo a Marco Mengoni, domenica 14 aprile 2019 a Le Iene

Come ogni domenica, Le Iene promettono grandi risate con uno scherzo organizzato ai danni di un personaggio famoso. La vittima di questa sera è Marco Mengoni, il cantante sempre molto discreto e riservato si troverà in camera d’albergo il suo stalker. Le temibili Iene hanno studiato tutto nei minimi dettagli. Il tutto nasce durante la presentazione del video del nuovo singolo, Muhammad Ali, dedicato al grande pugile. All’evento presenziano dei professori, persone distinte, desiderose di diventare cantanti. Mengoni non si sarebbe mai aspettato che tra alcuni di loro scoppiasse una rissa in pubblico.

Marco Mengoni e il suo stalker fino in Svizzera

Da quel momento, gli attori vogliono incontrarlo per scusarsi, ma il tutto si trasforma in una vera e propria persecuzione. Marco Mengoni è in imbarazzo, non sa come rispondere a persone di una certa età che dovrebbero sapere come comportarsi. Il tutto sembra solo un ricordo, quando il cantante si ritrova il suo ormai stalker in una stanza di hotel in Svizzera. La faccia di Mengoni è terrorizzata. Questa persona lo sta pedinando ed è arrivato fino in Svizzera. Lo scherzo a Mengoni, che pare sia innamorato di una persona famosa e che protegge costantemente la sua privacy, è da non perdere.

Il significato della canzone Muhammad Ali

Il vincitore di X Factor ha scelto il campione di pugilato per rappresentare una metafora importante della vita: tutti dobbiamo lottare, saper incassare i colpi, ma dobbiamo rialzarci, perché ogni problema può rappresentare una opportunità, l’opportunità di diventare grandi campioni.