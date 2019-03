Marco Mengoni innamorato, le ultime news sul cantante

Super amato, Marco Mengoni sembra stia vivendo un bellissimo periodo dal punto di vista sentimentale. A rivelarlo è il settimanale Oggi, il quale racconta come il vincitore di X Factor 2010, sia ora innamorato e particolarmente felice. “Passione amorosa“, così viene definita la sua presunta relazione, che però cerca di tenere lontana dal gossip e dai riflettori di media e giornali. Mengoni è arrivato al culmine del suo successo, professionale e non solo. Dopo la vittoria nel talent show e al Festival di Sanremo, Marco Mengoni ha riscosso un successo dopo l’altro, riempito i palasport e raccolto l’amore e il supporto dei suoi fan. La sua vita sentimentale è stata però poco chiacchierata, pensiamo, nello stesso desiderio del cantante, ossia quello di tenere i propri cari e i suoi amori più segreti possibile, tutto per avere maggior privacy per lui e per chi lo affianca nella via quotidiana.

Marco Mengoni fidanzato con una persona famosa? Il gossip

Secondo il settimanale Oggi, Mengoni starebbe proteggendo il suo nuovo amore dai riflettori. Ma non solo perché ama tenersi lontano dal gossip, ma soprattutto perché sta cercando di non far uscire la notizia per la “notorietà della persona in questione“, così come riporta il settimanale. Il suo nuovo amore è quindi una persona molto famosa? Per ora non si hanno conferme o notizie certe. Un fatto sicuro c’è però. Tutta questa segretezza non fa altro che incuriosire la gente e alimentare il gossip, tutti alla ricerca di chi è davvero la persona che lo rende felice e sereno.

Marco Mengoni, una grande emozione tornare sul palco dell’Ariston

Tornare sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo è stata una grande emozione per Marco Mengoni. Il cantante infatti è stato ospite dell’ultima edizione della kermesse canora insieme al cantante inglese, Tom Walker. “Ogni volta è una grande emozione, mi tremano le gambe ma stavolta ho un grande amico con me”, ha commentato Mengoni a Claudio Baglioni.