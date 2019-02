Marco Mengoni torna a Sanremo e conquista l’Ariston: “Mi tremano le gambe”

Marco Mengoni super ospite al Festival di Sanremo: il cantante si emoziona

Marco Mengoni, super ospite durante la seconda puntata del Festival di Sanremo, sale sul palco dell’Ariston con Tom Walker. Grandi applausi per il cantante di Ronciglione, che festeggia dieci anni della sua carriera. Sei anni fa proprio lui trionfava sul palco dell’Ariston con il brano L’essenziale. Ora tornare nel posto in cui ha provato quelle forti emozioni è per lui un grande onore ed è impossibile non notarlo. Il suo arrivo questa sera è molto atteso dai fan, che non vedono l’ora di ascoltare il duetto con Tom, sulle note di Hola (I Say). A fine esibizione Mengoni fa presente di essere molto emozionato di aver cantante nel ruolo di ospite a Sanremo: “Ogni volta è una grande emozione, mi tremano le gambe ma stavolta ho un grande amico con me”. Il cantante presenta così Walker al grande pubblico, parlando con Claudio Bisio. Quest’ultimo chiede così a entrambi che rapporto c’è tra loro e Mengoni conferma che li lega una bella amicizia.

Marco Mengoni emozionato a Sanremo canta il brano che lo fece trionfare sei anni fa

Non può non essere emozionato Mengoni di tornare sul palco che l’ha visto trionfare sei anni fa: “Questo palco è davvero troppo!” Dopo l’esibizione con Tom Walker, Marco torna in scena insieme a Claudio Baglioni. Il conduttore accompagna con il pianoforte il collega, che ripropone il brano che lo portò alla vittoria nel 2013. Il cantante riesce così a emozionare tutto il pubblico, in particolare i fan che da sempre lo seguono. L’essenziale è, infatti, uno dei suoi brani più apprezzati e questa volta lo canta insieme a Baglioni. Ma non solo, i due riescono a emozionare l’Ariston con una canzone di Lucio Battisti.

Marco Mengoni e Claudio Baglioni emozionano l’Ariston con il brano di Battisti

Insieme Baglioni e Mengoni si lasciano andare con il brano Emozioni di Lucio Battisti. Questa loro esibizione non può non lasciare il pubblico a bocca aperta. Un grande applauso riempie l’intero teatro e Marco mostra tutto il suo apprezzamento. Prima di lasciare il palco saluta e ringrazia non solo gli spettatori e Claudio, ma anche l’orchestra.