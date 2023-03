Marco Mengoni, tramite un post pubblicato sui suoi profili social, ha annunciato quale brano porterà all’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà a Liverpool e sarà trasmesso da Rai Uno sabato 13 maggio. Il cantante italiano, che ha staccato il pass per l’evento musicale europeo grazie al trionfo al Festival di Sanremo nello scorso febbraio, alla fine ha deciso che alla kermesse organizzata oltremanica (il concorso avrebbe dovuto svolgersi in Ucraina ma vista la sanguinosa guerra ancora in corso si è preferito spostarlo) porterà “Due vite”. Dunque punterà sulla medesima canzone che gli ha permesso di salire sul gradino più alto nella Città dei Fiori.

Non era una decisione scontata in quanto fu proprio lo stesso Mengoni che, dopo il trionfo al Festival, sottolineò che all’Eurovision Song Contest un artista è libero di portare un brano differente rispetto a quello presentato a Sanremo. Nonostante potesse provare a concentrarsi su una canzone diversa, il musicista di Ronciglione ha scelto di dare novamente fiducia a “Due vite”. “Due vite goes to Eurovision“, ha scritto il cantante su Instagram, a corredo di un video in cui si notano alcuni momenti di Sanremo 2023.

Sale l’attesa per l’Eurovion 2023

Sale l’attesa per L’Eurovision Song Contest che lo scorso anno ha visto trionfare l’Ucraina che si è imposta grazie al talento della Kalush Orchestra che ha cantato “Stefania”. Il Paese che conquista la kermesse, organizza l’evento l’anno successivo. Come poc’anzi accennato, in questo caso l’Ucraina non ha potuto imbastire il concorso per via della guerra che continua a infuriare sul suo territorio. Così l’organizzazione della rassegna è stata affidata al Regno Unito, classificatosi secondo con Sam Ryder che ha intonato “Space Man”.

L’anno precedente, nel 2021, alla Rotterdam Ahoy trionfarono invece i Maneskin con “Zitti e buoni”. Fu l’inizio della rapidissima ascesa della band romana timonata da Damiano David. Nel giro di pochi mesi il gruppo rock si è imposto sulla scena musicale internazionale, spopolando ovunque. Oggi i Maneskin sono considerati delle star globali e particolarmente apprezzati nel mercato più florido del pianeta, vale a dire quello americano.