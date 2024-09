Marco Mengoni, grave lutto: morta sua mamma Nadia a 60 anni

Grave lutto per Marco Mengoni: nella serata di domenica, 22 settembre è venuta a mancare la madre del cantante, Nadia Ferrari. La notizia è stata diffusa da una pagina fan dell’artista, intitolata “Ronciglione per Marco”. Nadia, che aveva solo 60 anni, è scomparsa a Ronciglione, in provincia di Viterbo, la città dov’è nata e risiedeva, dopo una lunga malattia. Ecco il comunicato della fanpage dedicata a Mengoni:

Una notizia che ci lascia sgomenti…increduli…ci siamo salutati il 3 agosto durante il contest Guerriero del tuo Marco…il tuo sorriso raggiante resterà impresso nel mio cuore così come la tua dolcezza. Ronciglione per Marco è vicino al nostro Marco Mengoni ed alla famiglia Mengoni per la perdita di Nadia…mancherai tantissimo.

Marco Mengoni e sua madre Nadia condividevano un legame profondo e speciale. Nadia ha sempre sostenuto il figlio nei suoi sogni, accompagnandolo in tutte le fasi della sua carriera: dai provini di X Factor, ai primi successi, fino ai due trionfi al Festival di Sanremo. In ogni grande traguardo della sua vita, lei era sempre al suo fianco, pronta a tendergli la mano e a fare il tifo per lui. Durante la sua ultima partecipazione al Festival della Canzone Italiana nel 2023, quando si è aggiudicato il primo posto con il brano “Due vite“, Marco ha dedicato la vittoria a sua madre con parole toccanti, facendo riferimento al difficile momento che stava attraversando:

Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo. Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere. Parlo di esperienze di vita privata che sono molto delicate.

Dopo la vittoria, Mengoni aveva rivelato in un’intervista di aver cercato di chiamare sua madre due volte dopo la dedica, ma lei non aveva risposto. Nadia era troppo impegnata a festeggiare con il resto del Paese, un segno di quanto fosse sopraffatta della gioia e dall’entusiasmo per il trionfo del figlio.

Marco ha raccontato il suo legame speciale con la madre anche attraverso la sua musica, che rimarrà un ricordo eterno e indelebile del profondo amore che li legava. Nel suo album “Materia”, Marco Mengoni esplora proprio il tema del rapporto tra madre e figlio. In particolare, il brano “Luce” è una toccante dedica alla sua mamma, in cui racconta come lei sia la sua guida, la luce che lo protegge dalle difficoltà e gli dona felicità.

Dopo la notizia della scomparsa di Nadia Ferrari, molti si sono uniti al dolore di Marco Mengoni, inviandogli messaggi di affetto e condoglianze, a testimonianza del grande amore che il pubblico prova nei suoi confronti. Al momento, l’artista ha scelto di non esprimersi pubblicamente, preferendo mantenere il silenzio. Da parte nostra, la redazione di GossipeTv invia a Marco le più sentite condoglianze.