Marco Mengoni, giallo sull’app di incontri Tinder: finalmente la verità

Marco Mengoni ha davvero un profilo su Tinder? Una fonte vicina al cantante finalmente svela la verità. La notizia ha fatto il giro del web in questi giorni. C’è chi non è riuscito a credere al fatto che il cantante, vincitore per la seconda volta del Festival di Sanremo del 2023 con Due Vite, si sia iscritto all’app di incontri. I suoi fan faticavano a credere a questa sua esposizione, in quanto ha sempre cercato di restare nell’ombra quando si tratta della sua vita privata. Eppure qualcuno ha pensato davvero che Mengoni si fosse registrato sull’applicazione di incontri.

Il motivo? Sull’app è stato individuato un profilo che porta appunto il suo nome, con tanto di foto. La situazione sul web è sfuggita di mano, tanto che si è nato un caso intorno a questo account, in quanto è presente la spunta blu. Tale dettaglio lo rende un profilo verificato. “Non siate noiosi, io ci provo”, questa la frase di presentazione del profilo Tinder che sembra appartenere a Marco Mengoni. Ebbene non è così. Infatti, una fonte vicina al cantante, che si sta godendo il successo del tormentone estivo Pazza Musica con Elodie, smentisce.

Il Fatto Quotidiano, tenendo conto del fatto che Mengoni è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ha scelto di scoprire la verità contattando una persona a cui lui vicina. Lo stesso cantante, nel frattempo, ha deciso di non confermare o smentire la notizia. Probabilmente si sarà fatto qualche risata vedendo i fan in visibilio per questo profilo Tinder che porta il suo nome ed è addirittura un account verificato.

Marco, però, non sta cercando la sua anima gemella attraverso l’app di incontri. FqMagazine ha contattato una fonte vicina al cantante “che con una grande risata ha smentito quel profilo Tinder”. Dunque, mistero risolto e caso chiuso: Mengoni non ha un account su Tinder. Questo è poco ma sicuro.

Il famoso cantante, che anche all’Eurovision è riuscito a incantare tutti, continua a non esporsi pubblicamente sulla sua vita sentimentale. Infatti, non è noto se effettivamente Mengoni sia fidanzato oppure no.