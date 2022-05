Marco Mengoni con le stampelle a le Iene: cosa è successo al cantante

Cosa è successo a Marco Mengoni? Questa è la domanda che si sono posti numerosi fan del cantante 33enne dopo aver visto dei video promozionali della puntata de Le Iene di oggi, 18 maggi0 2022. Le immagini postate dai canali social del programma investigativo hanno avuto come protagonista la conduttrice Belen Rodriguez al fianco del cantante. Fin qui niente di strano, se non fosse che l’interprete di L’Essenziale è stato visto sorreggersi su una stampella. I numerosi fan di Mengoni si sono subito spaventati, cercando di capire il motivo di utilizzare un ausilio per la mobilità.

Marco Mengoni, nel corso dell’apertura della puntata de Le Iene del 18 maggio 2022, ha subito spiegato perché si sta attualmente muovendo con l’aiuto delle stampelle. Dopo essersi esibito, da seduto su un letto, con il suo nuovo singolo No Stress, il vincitore di Sanremo 2013 è stato accolto dalla Rodriguez che ha tenuto la stampella incriminata in mano.

L’argentina ha subito cercato di esaudire la curiosità dei telespettatori e dei fan del cantante, chiedendogli proprio cosa gli fosse capitato. Mengoni ha dato una risposta esaustiva:

“Capita a tutti, di fare un piccolo incidente. Credevo fosse una contusione e invece no. Se n’è andato un attimo il crociato. Pian piano mi rimetto a posto. Poi me lo riattaccano quindi è tutto a posto”.

Insomma, niente di particolarmente grave per il cantante, ma “solo” un rognoso problema. Il 33enne, ospite d’onore della puntata del programma investigativo, non ha spiegato comunque nello specifico come è avvenuto l’incidente di cui è stato vittima. Prima della risposta ufficiale dell’artista di Ronciglione si è detto di tutto. Alcuni fan, utilizzando su Twitter l’hashtag #MarcoMengoniLeIene hanno formulato alcune ipotesi. Alcune voci hanno ipotizzato che il cantante si fosse infortunato e procurato una storta nel corso dei preparativi per i suoi concerti negli stadi dei prossimi 19 e 22 giugno a Milano e Roma. Resta da vedere se Marco fornirà maggiori dettagli in seguito.

Qualche giorno fa anche un altro artista musicale italiano è apparso con delle stampelle poco prima di esibirsi. Si tratta di Damiano David dei Maneskin, che ha cantato alla finale dell’Eurovision Song Contest 2022 lo scorso sabato 14 maggio con il suo gruppo zoppicando e apparendo abbastanza sofferente. Il 23enne si sarebbe slogato la caviglia a Londra durante le riprese del nuovo video musicale della band.

Le Iene, il monologo di Marco Mengoni

Il cantante di Ronciglione, retto in piedi dalla stampella, si è cimentato, come fanno al solito gli ospiti de Le Iene, in un monologo. Mengoni ha spiegato che le sue parole sono frutto delle riflessioni che ha avuto modo di fare di recente, costretto a stare fermo a causa dell’infortunio. Il 33enne ha detto di aver pensato tanto alla sua vita, parlando di gioie ma soprattutto di “vuoti“, di dolori. Marco ha cercato di normalizzare i momenti bui che tutti viviamo ogni tanto. “Mi sono chiesto: ‘Sono felice?’ Certo. Mi capita di stare di m***a? Ovviamente a volte sì.”, ha detto.

Il cantante ha continuato il discorso rivelando qual è, spesso, la causa dei suoi brutti periodi: sé stesso.

“Mi capita tutte le volte in cui mi preoccupo delle aspettative che gli altri hanno su di me. Cerco di soddisfarli, di non deluderli. E quando mi accorgo che quello che vogliono gli altri non corrisponde a ciò che desidero io, mi sento un co*****e. Io ho imparato che quello che vogliono gli altri non può contare più di quello che voglio io”.

Mengoni, visibilmente emozionato e quasi commosso, ha concluso facendo un elogio della gentilezza, ribadendo che non bisogna giudicare gli altri.