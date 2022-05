Maneskin, Damiano zoppica all’Eurovision 2022: la frecciatina ai francesi

By

Come da programma i Maneskin – i vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021 – si sono esibiti alla serata finale della competizione musicale. Il gruppo formato da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ha presentato al pubblico europeo l’ultima canzone: Supermodel. David è stato impeccabile come sempre durante la performance a Torino ma subito dopo è apparso piuttosto sofferente. Il 23enne zoppicava e faceva smorfie di dolore, tanto da far preoccupare i presenti e il pubblico a casa. Il conduttore Alessandro Cattelan, che ha fatto una breve intervista alla band dopo la loro esibizione, ha chiesto spiegazioni al suo ospite.

Il fidanzato di Giorgia Soleri ha rivelato di essersi slogato una caviglia a Londra mentre girava il videoclip della nuova canzone. Nonostante il dolore e l’utilizzo delle stampelle Damiano dei Maneskin ha chiarito che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Del resto gli impegni in giro per il mondo sono tanti dopo la duplice vittoria al Festival di Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest 2021.

La stoccata alla Francia in diretta tv

La band lanciata da X Factor Italia è sulla cresta dell’onda da circa un anno ed esibizione dopo esibizione, senza dimenticare le apparizioni televisive, è riuscita a conquistare fan in tutto il mondo. Durante la finale dell’ESC 2022 Damiano David, interpellato da Alessandro Cattelan, ha voluto lanciare pure una frecciatina ai francesi. Quando il conduttore dell’evento ha chiesto qualche consiglio ai cantanti in gara quest’anno il leader dei Maneskin ha suggerito di non avvicinarsi troppo ai bicchieri persenti ai tavolini.

Un chiaro riferimento alla querelle dello scorso anno tra Italia e Francia, scoppiata poche ore dopo la vittoria inaspettata dei Maneskin. Secondo il magazine francese Paris Match Damiano David si era fatto una striscia di cocaina in diretta televisiva durante la finale dell’evento. Il gruppo ha subito replicato di non aver mai fatto uso di droga e il cantante si è spontaneamente sottoposto al test antidroga che ha dato esito negativo. L’artista si era semplicemente abbassato a raccogliere un bicchiere che si era rotto durante un momento di foga.