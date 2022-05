Damiano dei Maneskin con le stampelle a Eurovision: fan in ansia, lui rassicura

Sono ore di grande apprensione queste per i fan dei Maneskin. Il leader della band romana, Damiano, si è fatto vedere poco fa via Instagram Stories con in mano una stampella a supporto della gamba sinistra, uno scatto che ha messo davvero tutti in agitazione.

In un qualunque altro momento, infatti, una stampella avrebbe scatenato una preoccupazione dopo tutto nella norma. Che il leader dei Maneskin ce l’abbia in mano oggi, a poche ore dalla finale di Eurovision Song Contest 2022, è tutto un altro paio di maniche.

Fra pochissime ore, sabato 14 maggio, Damiano David e i suoi colleghi dovranno infatti tornare ad esibirsi sul palco di Eurovision, ad un anno di distanza dal trionfo di Rotterdam. Il gruppo è infatti uno degli ospiti d’onore della serata conclusiva della manifestazione internazionale, presentata da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Il timore, quindi, era che questo piccolo problema di salute avrebbe potuto costare all’artista la tanto attesa partecipazione all’evento musicale. Non sarebbe il massimo, d’altra parte, salire sul palco ed esibirsi a ritmo di rock ‘n roll con in mano una scomoda stampella. Qui sotto trovate alcuni dei commenti dei fan della band su Twitter, preoccupati per il loro idolo.

damiano che si sfascia prima dell’esibizione all’esc che icona pic.twitter.com/hYXLDHIOCO — giada (@marivsole) May 13, 2022

So it is true that Damiano is in crutches ???? hopefully he feels better pic.twitter.com/ctpuX5m1IN — Mel ???? (@zittiebuoni_) May 13, 2022

Ma che cosa è successo all’artista? A fare chiarezza è stato Damiano David stesso, concedendo un’intervista esclusiva a La Stampa. Quando i giornalisti si sono resi conto che l’artista è entrato in hotel con le stampelle, era ovvio che la prima delle loro domande si sarebbe riferita proprio a questo “mistero”.

“Mi sono slogato una caviglia a Londra ieri girando il videoclip di Supermodel. Stringerò i denti, ho fatti altri show messo peggio, con una spalla che mi usciva” ha commentato Damiano, tranquilizzando i presenti. Domani sera, insomma, nonostante il dolore, il cantante sarà presente alla finale di Eurovision.

La serata conclusiva della competizione internazionale, dove l’Italia si presenta in gara con Brividi di Mahmood e Blanco, sarà la prima occasione in cui i Maneskin canteranno dal vivo il loro ultimo singolo, Supermodel, uscito proprio quest’oggi.