Marco Mengoni, appuntamento misterioso: di chi si tratta e dettagli

Dopo il debutto di successo da conduttore all’ultima edizione del Festival di Sanremo, Marco Mengoni si sta godendo delle settimane di relax insieme ad amici e affetti. Il cantante sta ricaricando le energie per prepararsi al tour negli stadi previsto per l’estate del 2025, che lo porterà a salire sui palchi più importanti d’Italia e, chissà se, prima di allora, rilascerà anche nuova musica per i suoi fan. Nel frattempo, Marco è stato beccato dai fotografi di Chi mentre lasciava una nota discoteca di Milano. In particolare, al momento della paparazzata erano le due di notte passate e Mengoni si trovava fuori Plasy Club di Milano insieme ad una compagnia di amici.

Marco Mengoni: serata di relax con amici

Giubbetto di pelle, look total back e casco in mano, Marco Mengoni è poi andato via al bordo di uno scooter insieme ad un misterioso ragazzo. Sul numero del settimanale in uscita oggi, mercoledì 20 marzo, è possibile vedere il cantautore prima camminare al fianco del ragazzo, per poi salire entrambi sullo scooter super eco e lasciare il locale. Non è chiara la relazione che li lega, dato che i due non si seguono su Instagram. Un dettaglio un po’ inusuale, che ha fatto parlare il mondo del web. Tuttavia, c’è da sottolineare che, essendo un personaggio pubblico, Mengoni usa il suo profilo social principalmente per lavoro, pubblicando poco e niente della sua vita personale. Per questo, probabilmente, non ha mai dato importanza nel seguire suoi amici o persone vicine a lui.

Ma, chi è esattamente il ragazzo con cui è stato visto Marco Mengoni? Il suo nome è Lorenzo Casizzone. Tramite il suo profilo Linkedin, è stato possibile che Lorenzo è laureato in Ingegneria Navale presso l’Università di Napoli Federico II e che, al momento, è uno studente di Ingegneria nautica e Yacht Design presso l’Università di Genova con sede a La Spezia. Sul suo profilo Instagram, è solito condividere molte foto delle sue vacanze, dando l’impressione di essere un grande amante dei viaggi. Non si sa come Lorenzo abbia conosciuto Marco Mengoni né altri dettagli del loro legame. La prima volta che sono stati visti insieme è stato proprio tramite gli scatti di Chi, dove appaiono anche insieme ad altri amici.