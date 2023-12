Marco Mazzoli si sposa di nuovo: toccante proposta alla moglie

Marco Mazzoli ha mantenuto la promessa. In un breve video pubblicato sui social, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha chiesto nuovamente in sposa la sua Stefania. L’annuncio era già arrivato durante la sua partecipazione al reality targato Mediaset ed è stato di parola, al fine di organizzare quel matrimonio che lei aveva sempre sognato.

Marco Mazzoli: l’emozionante video della proposta

Il video, come accennato prima, è stato pubblicato da Mazzoli sul suo profilo Instagram. Lo speaker de Lo Zoo di 105 ha voluto riprendere il momento in cui ha chiesto a Stefania di diventare, ancora una volta, sua moglie. Lei, inizialmente ignara di cosa stesse accadendo, si è limitata a seguire il compagno. Quindi Mazzoli si è inginocchiato per farle la proposta. Stefania, emozionata e con le mani sul volto, ha detto di sì. “Amore si, finalmente” sono state le sue parole colme di gioia. Ad accompagnare il toccante momento c’è stata una breve didascalia, dove Mazzoli ha sottolineato di aver impiegato del tempo per realizzare questo sogno:

“L’ho promesso in circostanze decisamente insolite (in diretta tv su Canale5), puzzavo come una pattumiera ed ero molto scosso dagli eventi! Ci ho messo un po’ a realizzare il tuo sogno, in queste cose sono parecchio imbranato e goffo, ma sappi che Ti Amo immensamente e mi scoppia il cuore quando ti vedo felice! Senza tagli, senza filtri, tutto estremamente semplice e improvvisato…come la nostra vita!“

Non è ovviamente mancato il supporto alla coppia nei commenti del video, con numerosi utenti che gli hanno fatto i complimenti. In particolare, a condividere la gioia di Marco e Stefania sono stati Elisabetta Canalis e Luca Vetrone, anch’esso ex concorrente de L’Isola dei Famosi. La prima ha commentato con un semplice: “Siiiiiiiii“, mentre il secondo ha scritto: “Ahhhhhhh i più belliii“. Spicca anche il commento di Nicolas Vaporidis, che si è complimentato con Mazzoli: “Bravooooooooo“.

Come detto, Marco Mazzoli aveva già affrontato il discorso “matrimonio” durante la sua permanenza a L’Isola dei Famosi: “Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio. Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti” erano state le sue parole.

Mazzoli e il duro scontro con Selvaggia Lucarelli

Qualche settimana fa, Marco Mazzoli si era reso protagonista di un duro botta e risposta con Selvaggia Lucarelli. A far nascere il tutto era stata un’iniziale perplessità della giornalista sui nomi che avrebbero ricevuto l’Ambrogino d’oro (Andrea Pucci e, per l’appunto, Marco Mazzoli). Lucarelli, in particolare, aveva avuto da ridire sul vincitore de L’Isola dei Famosi per l’uso di bestemmie nel suo programma radiofonico. Mazzoli aveva replicato duramente, accusandola di non avere un lavoro e di star diffamando la trasmissione. Al che la giudice di Ballando con le Stelle aveva prontamente risposto, pubblicando una serie di articoli che parlavano dell’uso di bestemmie ne Lo Zoo di 105. Mazzoli, infine, aveva attaccato ancora Selvaggia, con dichiarazioni poco eleganti.