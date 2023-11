Marco Mazzoli furioso contro la Lucarelli: “Donna sola, poverina”

Scontro di fuoco tra Marzo Mazzoli e Selvaggia Lucarelli. Il 15 novembre il comune di Milano ha svelato i nomi di coloro che quest’anno riceveranno il prestigioso Ambrogino d’oro. Si tratta della massima onorificenza della città lombarda, che verrà consegnata il 7 dicembre, giorno in cui si festeggia il patrono milanese. A seguito dell’annuncio, Selvaggia Lucarelli si era espressa sulla scelta dei recipienti del premio, esprimendo non poche perplessità a riguardo. Tra i nomi più criticati dalla giornalista, troviamo il comico Andrea Pucci e lo speaker radiofonico Marco Mazzoli.

Marco Mazzoli furioso contro Selvaggia Lucarelli

In modo particolare, Selvaggia ha parlato dei diversi scivoloni dei due: per quanto riguarda il comico, ha ricordato la battuta omofoba ai danni di Tommaso Zorzi o i commenti denigratori verso Elly Schlein; su Mazzoli invece ha avuto da ridire per l’uso di bestemmie nel suo programma radiofonico. Per ora, Pucci non ha ancora risposto all’attacco della Lucarelli. D’altro canto, invece, Mazzoli ha replicato duramente alla giudice di Ballando con le stelle. Il conduttore di Lo Zoo di 105 si è scagliato contro la donna, accusandola di non avere un vero lavoro e di star diffamando la sua trasmissione:

Selvaggia Lucarelli, a parte che io non ho mai capito che ca**o fai nella vita e chi ca**o sei. Che titolo hai? Giornalista di cosa e di chi? Opinionista? Ma che lavoro è? Ha iniziato a pubblicare una serie di mi****te sulla sua pagina Instagram lamentandosi del fatto che le persone che quest’anno sono state candidate all’Ambrogino d’oro sono persone che non dovrebbero essere prese in considerazione. Ha detto ‘Marco Mazzoli de Lo Zoo, il programma che bestemmia’. Tu sintetizzi 25 anni del programma più ascoltato in Italia dicendo che noi bestemmiamo. Ma dove ca**o l’hai sentita questa cosa? Ci vogliono candidare per le cose che abbiamo fatto per l’ambiente e gli animali. Che ca**o vuoi e chi ca**o sei? Lavora!

Marco Mazzoli a Selvaggia Lucarelli: “Vai a lavorare”

Dopo aver appreso dello sfogo social del vincitore dell’Isola dei Famosi, è arrivata prontamente la replica di Selvaggia. La Lucarelli ha risposto semplicemente pubblicando sul suo profilo Instagram una serie di articoli che parlavano proprio del reiterato uso di bestemmie ne ‘Lo Zoo di 105’, scrivendo: “Qui non si bestemmia”, seguito da una faccina sorridente ironica. Questo nuovo ‘affronto’ della giornalista ha fatto ulteriormente innervosire Mazzoli, che l’ha nuovamente attaccata:

E cosa fa la simpatica signora sola? Va a cercare un articolo di 10 anni fa in cui Santina, nostra vittima di scherzi chiamata in diretta tira la bestemmia. Lei usa questo articolo per sottolineare che noi siamo un programma di bestemmie. Poverina, io capisco. Perché è una cosa molto brutta la solitudine è brutta. A 50 anni essere sole è terribile. Io ti auguro con tutto il cuore di trovare un uomo, una donna, non conosco i tuoi gusti. Spero tu trovi una persona, perché la solitudine è una cosa terribile e che fa fare queste figuracce.

Delle dichiarazioni poco eleganti quelle dello speaker radiofonico, che ha insinuato che una donna ‘sola’ sia una condizione così debilitante da dover sfogare la propria frustrazione sugli altri. Un concetto abbastanza anacronistico e sessista, senza considerare il fatto che la Lucarelli è legata da anni al compagno Lorenzo Biagiarelli. Per ora, Selvaggia non ha ancora risposto allo sfogo di Marco Mazzoli e avrebbe deciso di porre termine a questo botta e risposta.