Marco Masini ha una nuova fidanzata: lo scoop di Pomeriggio 5

Nuovo amore per il cantante Marco Masini: il gossip di Pomeriggio 5

Marco Masini ha una nuova fidanzata. A rivelarlo il cantante in un’intervista concessa a Pomeriggio 5, in occasione della settimana trascorsa al Festival di Sanremo di Amadeus. Ai microfoni di un’inviata di Barbara d’Urso l’artista toscano ha ammesso di avere di nuovo il cuore occupato. Come sempre Masini ha preferito non aggiungere dettagli: il 55enne è molto riservato sul suo privato e preferisce esprimere i propri sentimenti attraverso la musica. Marco ha però confermato che c’è una persona speciale accanto a lui in questo periodo della sua vita. Periodo in cui il musicista è alle prese con i suoi nuovi impegni professionali, che lo portano di continuo in giro per l’Italia.

Marco Masini è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata

A 55 anni Marco Masini non è ancora diventato padre e ne ha parlato proprio in una recente intervista concessa al settimanale Diva e Donna. “Con qualche donna sono stato uno st***o. Ma anche io ho sofferto per amore. Un figlio non è arrivato ma, come per tutto nella vita, mi assumo le mie colpe”, ha dichiarato il cantante, visto di recente a Sanremo 2020, dove ha presentato la nuova canzone Il confronto. Marco ha inoltre ribadito il suo amore per la musica e per la madre scomparsa: “Oggi la donna della mia vita è la musica. Oltre a un angelo che non c’è più: mia madre”.

Marco Masini a Sanremo 2020 con la canzone Il confronto

“Il confronto nasce dall’esigenza di affrontare me stesso con una canzone pop, con le caratteristiche che mi appartengono, quindi con momenti di romanticismo ma anche di forte rabbia e di consapevolezza”, ha spiegato Marco Masini a Sorrisi a proposito della canzone che ha presentato a Sanremo 2020.