Marco Masini news: il cantante conteso da Rai e Mediaset

Marco Masini tra Ora o mai più, Sanremo Young, The Voice e Amici di Maria De Filippi

Novità importanti all’orizzonte per Marco Masini. Dopo le ottime performance a Sanremo Young e Ora o mai più, il cantante sarebbe conteso da Rai e Mediaset. Come riporta il settimanale Spy, Masini è in lizza per prendere parte a due talent show importanti. Il primo è The Voice, che torna su Rai Due con la conduzione di Simona Ventura. Il secondo Amici di Maria De Filippi. Chi la spunterà? Il cantautore è ancora indeciso anche se pare sia più propenso a restare in Rai. Soprattutto perché ha già lavorato accanto a Super Simo: nel 2004 Masini ha vinto il Festival di Sanremo condotto proprio dalla presentatrice piemontese.

Marco Masini: definitivo l’addio a Ora o mai più 2019

In attesa di scoprire se Marco Masini sceglierà The Voice o Amici di Maria De Filippi, sembra ormai certo l’addio del 54enne a Ora o mai più. Masini ha vinto la prima edizione del format, ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus, in coppia con Lisa. Ma non tornerà nell’edizione invernale, in partenza su Rai Uno il prossimo 19 gennaio. Al suo posto Ornella Vanoni, che ha accettato ben volentieri il ruolo di Coach dopo tanti anni di carriera.

Marco Masini news: l’incognita Sanremo Young

Se l’addio a Ora o mai più sembra certo, nulla si sa della partecipazione di Masini a Sanremo Young, il baby talent di Antonella Clerici. Al momento le novità sullo show sono piuttosto scarne. Ad ogni modo il 2019 sarà un anno davvero intenso per Marco!