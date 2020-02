Marco Masini torna al Festival di Sanremo e parla della sua vita privata

A 30 anni dalla vittoria nelle Nuove Proposte, Marco Masini è tornato in gara al Festival di Sanremo. Dove ha presentato una canzone molto intimista, che affronta le inquietudini della sua vita privata. Una vita privata non facile, visto che il 55enne ha molto sofferto e fino ad oggi non è riuscito a diventare padre. Al momento Masini è ancora single e si consola con la musica, che da sempre gli regali grandi gioie e soddisfazioni. Ma c’è anche una persona importante nel cuore dell’artista toscano: la madre. Un angelo scomparso qualche anno fa, a cui l’ex Coach di Ora o mai più deve praticamente tutto.

Le ultime dichiarazioni di Marco Masini prima del Festival di Sanremo

“Con qualche donna sono stato uno st***o. Ma anche io ho sofferto per amore. Un figlio non è arrivato ma, come per tutto nella vita, mi assumo le mie colpe”, ha dichiarato Marco Masini al settimanale Diva e Donna. “Oggi la donna della mia vita è la musica. Oltre a un angelo che non c’è più: mia madre”, ha aggiunto. La donna è morta per colpa di un tumore e a lei Masini ha dedicato ben due canzoni: Lontano dai tuoi angeli e Spostato di un secondo.

Marco Masini a Sanremo 2020 con la canzone Il confronto

“Il confronto nasce dall’esigenza di affrontare me stesso con una canzone pop, con le caratteristiche che mi appartengono, quindi con momenti di romanticismo ma anche di forte rabbia e di consapevolezza”, ha spiegato Marco Masini a Sorrisi a proposito della canzone che ha presentato a Sanremo 2020.