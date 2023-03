Marco Masini: “Ho i capelli artificiali giapponesi. E grazie a Eros Ramazzotti”

Marco Masini si svela in una nuova intervista per il Corriere della Sera e rivela un segreto che riguarda i suoi capelli. Il cantante di Disperato ammette di aver iniziato a perdere i capelli da ragazzo. Precisamente il problema si è presentato quando faceva il servizio militare nella Vam, ovvero nella vigilanza dell’aeronautica. I capelli hanno iniziato a cadere, secondo quanto dichiara lo stesso cantautore, per via dell’elmetto stetto.

A questo punto, Masini confessa: “Non ho fatto il trapianto, ma un rinfoltimento con capelli artificiali, sono giapponesi, tengono fino a 80 kg di strappo”. Dunque, è questo il segreto della chioma che Marco sfoggia. Il cantante spiega in questa sua nuova intervista di aver deciso di sfruttare le novità tecnologiche per contrastare la caduta dei capelli.

Sulla sua persona, in passato, sono girate una serie di indiscrezioni folli e assurde, che lo vedevano come uno che portava sfortuna. Voci che non sono accettabili e possono causare parecchio dolore. E in questi casi torna sempre in mente la morte di Mia Martini, la quale riceveva proprio questo tipo di accusa.

Marco Masini, di fronte a queste voci, si è ritrovato a dover salutare il mondo dello spettacolo e oggi torna a parlare della questione, di sicuro ancora con l’amaro in bocca.

“Non volevo ritirarmi, solo avvisare i miei fan che non era colpa mia se non mi si vedeva più in giro. Le tv non mi volevano ospitare. Quelli della mia casa discografica mi comunicarono: ‘Ci spiace, ma sei un prodotto invendibile'”

Un colpo basso per Marco Masini, che si è ritrovato improvvisamente a fare i conti con questa dura realtà. Fortunatamente non ha perso i suoi amici, quelli veri. Tra questi ci tiene a citare Eros Ramazzotti, che proprio nelle scorse ore è diventato nonno per la prima volta con la nascita del figlio di Aurora.

“I colleghi, gli amici, per fortuna mi sono rimasti vicini. Eros Ramazzotti è tra quelli che più mi hanno difeso. In ogni campo quel che ti succede dipende anche da te”

Di sicuro, Masini non potrà mai dimenticare i gesti compiuti da Ramazzotti per difenderlo. E tra i suoi amici di sempre ci sono anche Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Ogni estate si ritrovano a casa del primo per mangiare “focaccia all’olio sfogliando i giornali sportivi con le dita unte”. Insieme discutono del calciomercato e tra tutti, nel gruppo, è lui “il più scatenato”.

In questa nuova intervista, Masini racconta di aver legato di recente con Francesco De Gregori, che definisce “simpaticissimo”. “Sono stato a vederlo in concerto con Venditti”, spiega il cantautore. Non solo, confessa che quella sera è andato a letto felice in quanto De Gregori gli avrebbe riservato una serie di complimenti. Invece, con Antonello Venditti si conoscono ormai da molti anni, precisamente dagli anni ’90.

Sugli amici si espone tranquillamente, ma sulla sua vita amorosa no. Infatti, gli viene fatto notare che si sa poco di questo. “E continuerete a saperne poco”, assicura senza peli sulla lingua il cantautore. Nonostante ciò, Marco Masini confessa di avere una compagna da qualche anno. Detto ciò, preferisce fermarsi dicendo “punto e basta”.

Facendo un breve riassunto della sua vita amorosa, senza però sbilanciarsi più di tanto, il cantante di E chi se ne frega ammette di non essersi mai fermato o sistemato. Infatti, non ha messo su famiglia. Nonostante questo, non può negare di aver amato e di essere stato amato, ma anche di aver tradito e di essere stato tradito.

Ma per lui è stato più facile tradire o lasciare? Masini crede che da giovani sia più semplice lasciare. Ma con gli anni questo diventa complicato perché subentra l’affetto. “L’ultima che mi ha lasciato mi ha fatto un favore, risparmiandomi di doverlo fare io”, confessa il cantautore senza troppi giri di parole.